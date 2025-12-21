PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Landau mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Edenkoben - Zu viel Glühwein...

Edenkobn (ots)

... war es am gestrigen Abend, gegen 23:40 Uhr, für einen 32 Jahre alten Pedelec-Fahrer. Dieser befuhr zunächst den Fahrradweg neben der K6 von Edenkoben kommend in Fahrtrichtung Venningen. Im Bereich der Unterführung auf Höhe der BAB65 kam der 32-Jährige dann aufgrund seiner Alkoholisierung in Kombination mit feuchtem Laub zu Fall und verletzte sich dabei leicht. Da er angab, im Laufe des Abends Glühwein konsumiert zu haben, wurde ihm ein freiwilliger Atemalkoholtest angeboten. Dieser ergab einen Wert von knapp 1,2 Promille. Aus diesem Grund wurde ihm eine Blutprobe entnommen und ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr eingeleitet. Zudem wurde die Führerscheinstelle über den Sachverhalt in Kenntnis gesetzt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Edenkoben
Wingerter, POK

Telefon: 06323 9550
https://s.rlp.de/XJAmi

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Landau mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Landau
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Landau
Alle Meldungen Alle
  • 21.12.2025 – 07:51

    POL-PDLD: Wohnungseinbruch

    Germersheim (ots) - Unbekannte Täter gelangten am Samstagnachmittag zwischen 16:30 Uhr und 19:30 Uhr in ein in der Thomas-Dehler-Straße gelegenes Mehrfamilienhaus. Dort wurden zwei Wohnungen durchwühlt und nach derzeitigem Kenntnisstand Schmuck entwendet. Die genaue Schadenshöhe kann derzeit noch nicht beziffert werden. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Germersheim unter 07274/958-0 oder pigermersheim@polizei.rlp.de.in Verbindung setzen. Rückfragen ...

    mehr
  • 21.12.2025 – 07:50

    POL-PDLD: Diebstähle aus Fahrzeugen

    Leimersheim (ots) - In der Nacht von Freitag auf Samstag wurden im Ortsbereich von Leimersheim aus zwei Firmenfahrzeugen Werkzeuge im Gesamtwert von etwa 10.000 Euro entwendet. Die Transporter waren in der Unteren Hauptstraße sowie in der Neuen Gasse abgestellt. Die Polizei hat entsprechende Ermittlungsverfahren eingeleitet; die Täter sind derzeit noch unbekannt. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren