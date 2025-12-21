Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Edenkoben - Zu viel Glühwein...

Edenkobn (ots)

... war es am gestrigen Abend, gegen 23:40 Uhr, für einen 32 Jahre alten Pedelec-Fahrer. Dieser befuhr zunächst den Fahrradweg neben der K6 von Edenkoben kommend in Fahrtrichtung Venningen. Im Bereich der Unterführung auf Höhe der BAB65 kam der 32-Jährige dann aufgrund seiner Alkoholisierung in Kombination mit feuchtem Laub zu Fall und verletzte sich dabei leicht. Da er angab, im Laufe des Abends Glühwein konsumiert zu haben, wurde ihm ein freiwilliger Atemalkoholtest angeboten. Dieser ergab einen Wert von knapp 1,2 Promille. Aus diesem Grund wurde ihm eine Blutprobe entnommen und ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr eingeleitet. Zudem wurde die Führerscheinstelle über den Sachverhalt in Kenntnis gesetzt.

