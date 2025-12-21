POL-PDLD: Diebstähle aus Fahrzeugen
Leimersheim (ots)
In der Nacht von Freitag auf Samstag wurden im Ortsbereich von Leimersheim aus zwei Firmenfahrzeugen Werkzeuge im Gesamtwert von etwa 10.000 Euro entwendet. Die Transporter waren in der Unteren Hauptstraße sowie in der Neuen Gasse abgestellt. Die Polizei hat entsprechende Ermittlungsverfahren eingeleitet; die Täter sind derzeit noch unbekannt. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Germersheim unter 07274/958-0 oder pigermersheim@polizei.rlp.de.in Verbindung setzen.
Rückfragen bitte an:
Polizeidirektion Landau
Polizeiinspektion Germersheim
Frauenhoffer, PHK
Telefon: 07274-9580
https://s.rlp.de/XJAmi
Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell