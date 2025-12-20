Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Betrunken mit E-Scooter verunfallt

Germersheim (ots)

Am Samstagmorgen gegen 02:10 Uhr bemerkte ein Lkw-Fahrer eine auf der Fahrbahn der Hafenstraße liegende Person. Da diese im Gesichtsbereich stark blutete, wurden Polizei und Rettungsdienst verständigt. Im weiteren Verlauf stellte sich heraus, dass der 60-jährige Mann zuvor mit einem E-Scooter unterwegs war und beabsichtigte, über einen Grünstreifen auf einen Radweg abzubiegen. Hierbei kam er ohne Fremdbeteiligung zu Fall. Einen nicht unerheblichen Anteil am Unfallgeschehen dürfte die im Rahmen eines Atemalkoholtests festgestellte Alkoholisierung von 1,52 Promille gehabt haben. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet und dem Beschuldigten eine Blutprobe entnommen. Der Mann wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus verbracht.

