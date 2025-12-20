PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Verkehrsunfall nach Vorfahrtsverstoß

Kandel (ots)

Am 19.12.2025, gegen 09:40 Uhr, befuhr ein 71-jähriger PKW-Fahrer die Landesstraße 554 von Kandel kommend in Fahrtrichtung der Anschlussstelle Kandel-Süd. An der Einmündung zur Bundesstraße 9 übersah der PKW-Fahrer einen von links kommenden PKW, welcher vorfahrtsberechtigt war. Im weiteren Verlauf kollidierten die beiden Fahrzeuge im Einmündungsbereich miteinander. Infolge des Zusammenstoßes wurden keine Personen verletzt. Der Gesamtschaden wird auf ca. 9000EUR beziffert, wobei ein PKW nicht mehr fahrbereit war.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Landau
Polizeiinspektion Wörth am Rhein
PK Patschke
Telefon: 07271 9221-0
piwoerth@polizei.rlp.de

