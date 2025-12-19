Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Straßenverkehrsgefährdung - Zeugen und Geschädigte gesucht

Annweiler (ots)

Gestern, am 18.12.25, wurde gegen 07.30 Uhr, durch eine aufmerksame Verkehrsteilnehmerin in der Landauer Straße in Annweiler ein PKW festgestellt, welcher durch seine auffällige Fahrweise Aufmerksamkeit erregte. Dieses Fahrzeug war in sehr unsicherer Fahrweise von Annweiler nach Landau unterwegs. Noch in der Landauer Straße in Annweiler kam dieser PKW bei seiner Fahrt von der Fahrbahn ab und fuhr über den angrenzenden Bürgersteig. Laut Zeugenaussagen befanden sich zu diesem Zeitpunkt zwei junge Frauen, vermutlich Jugendliche, auf dem Bürgersteig, welche nur durch einen Sprung zur Seite schlimmeres verhindern konnten. Auch auf der weiteren Fahrt über die B10 nach Landau sei der PKW mehrfach auf die Spur des Gegenverkehrs geraten. In Landau konnte durch die eingesetzten Beamten die Fahrerin dieses PKW´s überprüft werden. Hierbei konnte bei der 62-jährigen Fahrerin deutliche Anzeichen für einen Alkoholkonsum festgestellt werden. Daher musste sie die Beamten mit zur Dienststelle begleiten, wo alle erforderlichen Maßnahmen durchgeführt wurde. Ein entsprechendes Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

Die Polizei bittet mögliche Zeugen oder Personen, die durch die Fahrweise der PKW-Fahrerin behindert oder gefährdet wurden, insbesondere die beiden möglichen Frauen in der Landauer Straße in Annweiler, sich bei der Polizei Landau unter der Tel.: 06341 2870 oder per Email unter pilandau@polizei.rlp.de zu melden.

