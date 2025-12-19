PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Landau mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Straßenverkehrsgefährdung - Zeugen und Geschädigte gesucht

Annweiler (ots)

Gestern, am 18.12.25, wurde gegen 07.30 Uhr, durch eine aufmerksame Verkehrsteilnehmerin in der Landauer Straße in Annweiler ein PKW festgestellt, welcher durch seine auffällige Fahrweise Aufmerksamkeit erregte. Dieses Fahrzeug war in sehr unsicherer Fahrweise von Annweiler nach Landau unterwegs. Noch in der Landauer Straße in Annweiler kam dieser PKW bei seiner Fahrt von der Fahrbahn ab und fuhr über den angrenzenden Bürgersteig. Laut Zeugenaussagen befanden sich zu diesem Zeitpunkt zwei junge Frauen, vermutlich Jugendliche, auf dem Bürgersteig, welche nur durch einen Sprung zur Seite schlimmeres verhindern konnten. Auch auf der weiteren Fahrt über die B10 nach Landau sei der PKW mehrfach auf die Spur des Gegenverkehrs geraten. In Landau konnte durch die eingesetzten Beamten die Fahrerin dieses PKW´s überprüft werden. Hierbei konnte bei der 62-jährigen Fahrerin deutliche Anzeichen für einen Alkoholkonsum festgestellt werden. Daher musste sie die Beamten mit zur Dienststelle begleiten, wo alle erforderlichen Maßnahmen durchgeführt wurde. Ein entsprechendes Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

Die Polizei bittet mögliche Zeugen oder Personen, die durch die Fahrweise der PKW-Fahrerin behindert oder gefährdet wurden, insbesondere die beiden möglichen Frauen in der Landauer Straße in Annweiler, sich bei der Polizei Landau unter der Tel.: 06341 2870 oder per Email unter pilandau@polizei.rlp.de zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Landau

Telefon: 06341-287-0
https://s.rlp.de/XJAmi

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Landau mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Landau
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Landau
Alle Meldungen Alle
  • 19.12.2025 – 06:00

    POL-PDLD: Blaulicht & Sternenlicht Berufsinfoabend der Polizei Edenkoben

    Edenkoben (ots) - Am Sonntag, 21.Dezember 2025, 18.00 Uhr, findet bei der Polizeiinspektion Edenkoben ein Berufsinformationsabend statt. Wir zeigen euch unsere Dienststelle und die Diensthundestaffel. Neben Informationen zu Einstellungsvoraussetzungen in den Polizeidienst von Rheinland-Pfalz informieren ...

    Ein Dokument
    mehr
  • 18.12.2025 – 11:39

    POL-PDLD: Wörth - Pfefferspray in Kneipe gesprüht

    Wörth am Rhein (ots) - Am 17.12.25 gegen 21.00h wurde die Polizei informiert, dass in einer Kneipe in Wörth Pfefferspray versprüht wurde. Offensichtlich reagierte der Mann aus Ärger über den Verlust am Spielautomaten. Das Pfefferspray wurde lediglich in die Luft abgegeben. Durch rechtzeitiges Lüften der Räumlichkeit wurde niemand verletzt. Ermittlungen wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung wurden ...

    mehr
  • 18.12.2025 – 11:37

    POL-PDLD: Kandel - Alkoholisiert unterwegs

    Kandel (ots) - Bei einer Verkehrskontrolle am 17.12.25 um 23:25h in Kandel eines 43-jährigen PKW-Fahrers konnten die kontrollierenden Beamten Alkoholgeruch feststellen. Bei einer weiteren Überprüfung zeigte das Alkoholmessgerät 1,24 Promille an. Dem Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren eingeleitet, sowie die Fahrerlaubnis vorläufig entzogen. Rückfragen bitte an: Polizeidirektion ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren