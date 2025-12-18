POL-PDLD: Kandel - Alkoholisiert unterwegs
Kandel (ots)
Bei einer Verkehrskontrolle am 17.12.25 um 23:25h in Kandel eines 43-jährigen PKW-Fahrers konnten die kontrollierenden Beamten Alkoholgeruch feststellen. Bei einer weiteren Überprüfung zeigte das Alkoholmessgerät 1,24 Promille an. Dem Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren eingeleitet, sowie die Fahrerlaubnis vorläufig entzogen.
