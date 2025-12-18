PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-PDLD: Kleinsteinfeld - 28-jähriger unter Drogeneinfluss

Kleinsteinfeld (ots)

Ein 28-jähriger Autofahrer wurde gestern um 16:30h kontrolliert, als er von Niederotterbach in Richtung Steinfeld fuhr. Da er augenscheinlich unter Drogeneinfluss stand, wurde ihm eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Ihn erwartet ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bad Bergzabern
Michael Schreiber, PHK
Telefon: 06343-9334-1402

https://s.rlp.de/XJAmi

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

