POL-PDLD: Kleinsteinfeld - 28-jähriger unter Drogeneinfluss

Bad Bergzabern (ots) - Am Mittwoch, 17. Dezember wurde kurz vor 20 Uhr in Bad Bergzabern ein 54-jähriger E-Bike-Fahrer kontrolliert. Bei diesem konnte direkt Alkoholgeruch wahrgenommen werden. Die durchgeführte Atemalkoholmessung ergab einen Wert von 0,84 Promille. Da zudem eine THC-Beeinflussung festgestellt werden konnte, wurde dem Mann eine Blutprobe entnommen und ...

