POL-PDLD: L545 bei Niederotterbach - Über die Leitplanke ins Grün

Heute gegen 13:15h kam ein 21-jähriger Audi-Fahrer auf der Strecke von Bad Bergzabern in Richtung Steinfeld nahe Niederotterbach von der Fahrbahn ab. In einer Linkskurve geriet das Fahrzeug so auf die Leitplanke, dass es letztlich hinter dieser im Grün zum Stehen kam. Das Fahrzeug musste abgeschleppt werden, weshalb die Fahrbahn kurzzeitig gesperrt wurde. Es entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von circa 20.000,- Euro. Der Fahrzeugführer hatte zwar keine offensichtlichen Verletzungen, wurde aber wegen eines zu vermutenden Schocks dennoch durch einen Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht.

