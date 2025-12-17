POL-PDLD: Edenkoben/Edesheim - 38 Autofahrer zu schnell
Edenkoben/Edesheim (ots)
In der Radeburger Straße wurden gestern (16.12.2025) in der Mittagszeit 25 Autofahrer sanktioniert, weil sie sich nicht an die vorgeschriebene 30 km/h hielten. Der Schnellste war mit 52 km/h unterwegs. Am Morgen wurden zudem in der Edesheimer Staatstraße 13 Fahrer erwischt, die zu schnell waren. Zudem mussten zwei weitere Verkehrsteilnehmer 30 Euro bezahlen, weil sie nicht gegurtet waren.
