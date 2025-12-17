POL-PDLD: Edenkoben - Tageswohnungseinbruch

Landau (ots) - Am 16.12.2025 befuhr gegen 09:30 Uhr eine 12-Jährige mit ihrem Fahrrad die Arbotstraße in Landau in Richtung Stadtmitte. Sie wurde von einem schwarzen Fahrzeug überholt und geschnitten. Die 12-Jährige versuchte, nach rechts auszuweichen. Hierbei stürzte sie. Sie wurde durch den Unfall verletzt und zur weiteren Behandlung in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Der Fahrer des schwarzen PKW flüchtete ...

mehr