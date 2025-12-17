POL-PDLD: Edenkoben - Tageswohnungseinbruch
Edenkoben (ots)
Zwischen 19 Uhr und 20 Uhr wurde gestern Abend (16.12.2025) am Paul-Gillet-Platz eine Wohnungstür eines Mehrfamilienhauses aufgehebelt. Die unbekannten Täter durchsuchten anschließend in der Erdgeschosswohnung sämtliche Räumlichkeiten und entwendeten ersten Ermittlungen zufolge mehreren Schmuck. Hinweise oder verdächtige Wahrnehmungen nimmt die Polizei Edenkoben unter der Telefonnummer 06323 9550 oder die Kriminalpolizei Landau unter der Telefonnummer 06341 2870 entgegen.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Edenkoben
Michael Baron
Telefon: 06323 9550
www.polizei.rlp.de/pd.landau
