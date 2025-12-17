PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Edenkoben - Tageswohnungseinbruch

Edenkoben (ots)

Zwischen 19 Uhr und 20 Uhr wurde gestern Abend (16.12.2025) am Paul-Gillet-Platz eine Wohnungstür eines Mehrfamilienhauses aufgehebelt. Die unbekannten Täter durchsuchten anschließend in der Erdgeschosswohnung sämtliche Räumlichkeiten und entwendeten ersten Ermittlungen zufolge mehreren Schmuck. Hinweise oder verdächtige Wahrnehmungen nimmt die Polizei Edenkoben unter der Telefonnummer 06323 9550 oder die Kriminalpolizei Landau unter der Telefonnummer 06341 2870 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Edenkoben
Michael Baron

Telefon: 06323 9550
www.polizei.rlp.de/pd.landau

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

