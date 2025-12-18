PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Landau mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Bad Bergzabern - Unter Alkohol- und Drogeneinfluss mit dem E-Bike unterwegs

Bad Bergzabern (ots)

Am Mittwoch, 17. Dezember wurde kurz vor 20 Uhr in Bad Bergzabern ein 54-jähriger E-Bike-Fahrer kontrolliert. Bei diesem konnte direkt Alkoholgeruch wahrgenommen werden. Die durchgeführte Atemalkoholmessung ergab einen Wert von 0,84 Promille. Da zudem eine THC-Beeinflussung festgestellt werden konnte, wurde dem Mann eine Blutprobe entnommen und ein Verfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bad Bergzabern
Michael Schreiber, PHK
Telefon: 06343-9334-1402

https://s.rlp.de/XJAmi

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Landau mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Landau
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Landau
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren