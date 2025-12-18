POL-PDLD: Bad Bergzabern - Unter Alkohol- und Drogeneinfluss mit dem E-Bike unterwegs
Bad Bergzabern (ots)
Am Mittwoch, 17. Dezember wurde kurz vor 20 Uhr in Bad Bergzabern ein 54-jähriger E-Bike-Fahrer kontrolliert. Bei diesem konnte direkt Alkoholgeruch wahrgenommen werden. Die durchgeführte Atemalkoholmessung ergab einen Wert von 0,84 Promille. Da zudem eine THC-Beeinflussung festgestellt werden konnte, wurde dem Mann eine Blutprobe entnommen und ein Verfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Bad Bergzabern
Michael Schreiber, PHK
Telefon: 06343-9334-1402
https://s.rlp.de/XJAmi
Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell