Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Liebe auf den ersten Blick? Eher Diebstahl am Morgen danach

Germersheim (ots)

Am Dienstag lernte ein 39-Jähriger aus Germersheim in Landau eine junge Frau kennen. Da man sich auf Anhieb gut verstand, lud er sie über Nacht zu sich ein, was die Dame dankend annahm. Am nächsten Morgen kam das große Erwachen. Nicht nur die junge Dame, sondern auch diverse Wertgegenstände waren mit ihr verschwunden. Als Höhepunkt der Dreistigkeit lud die Diebin in den Accounts der sozialen Netzwerke ihr eigenes Profilbild hoch. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet.

