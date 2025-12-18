Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Kandel - Unfall auf der A65 bei Kandel Süd

Kandel (ots)

Am 17.12.25 gegen 11:40h kam ein Sattelzug auf der A65 in Höhe Kandel Süd in Fahrtrichtung Karlsruhe von dem rechten auf den linken Fahrstreifen ab. Dort kollidierte er mit einem überholenden PKW. Anschließend schlug der Sattelzug in die betonierte Fahrbahnabtrennung ein. Beiden Fahrzeugführern gelang es ihr Fahrzeug auf dem Seitenstreifen abzustellen. Bei dem Zusammenstoß wurde niemand verletzt. Für die Dauer der Unfallaufnahme und Reinigung der Unfallstelle musste die Autobahn in Fahrtrichtung Karlsruhe auf einen Fahrstreifen reduziert und teilweise voll gesperrt werden. Als Unfallursache kann ein medizinischer Grund beim Fahrer des Sattelzuges nicht ausgeschlossen werden. Der Sachschaden wird auf ca. 20.000 Euro geschätzt.

