POL-PDLD: Wörth - Pfefferspray in Kneipe gesprüht

Germersheim (ots) - Am Dienstag lernte ein 39-Jähriger aus Germersheim in Landau eine junge Frau kennen. Da man sich auf Anhieb gut verstand, lud er sie über Nacht zu sich ein, was die Dame dankend annahm. Am nächsten Morgen kam das große Erwachen. Nicht nur die junge Dame, sondern auch diverse Wertgegenstände waren mit ihr verschwunden. Als Höhepunkt der ...

