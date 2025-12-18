PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Wörth - Pfefferspray in Kneipe gesprüht

Wörth am Rhein (ots)

Am 17.12.25 gegen 21.00h wurde die Polizei informiert, dass in einer Kneipe in Wörth Pfefferspray versprüht wurde. Offensichtlich reagierte der Mann aus Ärger über den Verlust am Spielautomaten. Das Pfefferspray wurde lediglich in die Luft abgegeben. Durch rechtzeitiges Lüften der Räumlichkeit wurde niemand verletzt. Ermittlungen wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung wurden eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Landau
Polizeiinspektion Wörth am Rhein
F. Herder, Pressestelle
Telefon: 07271 9221-1802
piwoerth@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

  • 18.12.2025 – 11:37

    POL-PDLD: Kandel - Alkoholisiert unterwegs

    Kandel (ots) - Bei einer Verkehrskontrolle am 17.12.25 um 23:25h in Kandel eines 43-jährigen PKW-Fahrers konnten die kontrollierenden Beamten Alkoholgeruch feststellen. Bei einer weiteren Überprüfung zeigte das Alkoholmessgerät 1,24 Promille an. Dem Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren eingeleitet, sowie die Fahrerlaubnis vorläufig entzogen. Rückfragen bitte an: Polizeidirektion ...

    mehr
  • 18.12.2025 – 11:36

    POL-PDLD: Kandel - Unfall auf der A65 bei Kandel Süd

    Kandel (ots) - Am 17.12.25 gegen 11:40h kam ein Sattelzug auf der A65 in Höhe Kandel Süd in Fahrtrichtung Karlsruhe von dem rechten auf den linken Fahrstreifen ab. Dort kollidierte er mit einem überholenden PKW. Anschließend schlug der Sattelzug in die betonierte Fahrbahnabtrennung ein. Beiden Fahrzeugführern gelang es ihr Fahrzeug auf dem Seitenstreifen abzustellen. Bei dem Zusammenstoß wurde niemand verletzt. Für ...

    mehr
  • 18.12.2025 – 10:05

    POL-PDLD: Liebe auf den ersten Blick? Eher Diebstahl am Morgen danach

    Germersheim (ots) - Am Dienstag lernte ein 39-Jähriger aus Germersheim in Landau eine junge Frau kennen. Da man sich auf Anhieb gut verstand, lud er sie über Nacht zu sich ein, was die Dame dankend annahm. Am nächsten Morgen kam das große Erwachen. Nicht nur die junge Dame, sondern auch diverse Wertgegenstände waren mit ihr verschwunden. Als Höhepunkt der ...

    mehr
