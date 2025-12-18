POL-PDLD: Wörth - Pfefferspray in Kneipe gesprüht
Wörth am Rhein (ots)
Am 17.12.25 gegen 21.00h wurde die Polizei informiert, dass in einer Kneipe in Wörth Pfefferspray versprüht wurde. Offensichtlich reagierte der Mann aus Ärger über den Verlust am Spielautomaten. Das Pfefferspray wurde lediglich in die Luft abgegeben. Durch rechtzeitiges Lüften der Räumlichkeit wurde niemand verletzt. Ermittlungen wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung wurden eingeleitet.
Rückfragen bitte an:
Polizeidirektion Landau
Polizeiinspektion Wörth am Rhein
F. Herder, Pressestelle
Telefon: 07271 9221-1802
piwoerth@polizei.rlp.de
Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell