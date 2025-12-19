POL-PDLD: Blaulicht & Sternenlicht Berufsinfoabend der Polizei Edenkoben

Kandel (ots) - Am 17.12.25 gegen 11:40h kam ein Sattelzug auf der A65 in Höhe Kandel Süd in Fahrtrichtung Karlsruhe von dem rechten auf den linken Fahrstreifen ab. Dort kollidierte er mit einem überholenden PKW. Anschließend schlug der Sattelzug in die betonierte Fahrbahnabtrennung ein. Beiden Fahrzeugführern gelang es ihr Fahrzeug auf dem Seitenstreifen abzustellen. Bei dem Zusammenstoß wurde niemand verletzt. Für ...

