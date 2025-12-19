POL-PDLD: Blaulicht & Sternenlicht Berufsinfoabend der Polizei Edenkoben
Edenkoben (ots)
Am Sonntag, 21.Dezember 2025, 18.00 Uhr, findet bei der Polizeiinspektion Edenkoben ein Berufsinformationsabend statt. Wir zeigen euch unsere Dienststelle und die Diensthundestaffel. Neben Informationen zu Einstellungsvoraussetzungen in den Polizeidienst von Rheinland-Pfalz informieren wir euch auch über die verschiedensten Aufgaben und Tätigkeitsfelder des Polizeiberufs. Interessierte Schülerinnen und Schüler können sich hierzu telefonisch unter 06323 9550 oder via E-Mail unter piedenkoben.einstellungen@polizei.rlp.de anmelden.
