POL-WI: Verkehrsunfall mit Schwerverletzten und Vollsperrung

Wiesbaden (ots)

(Sc) Am späten Montagnachmittag des 10.11.2025 um 16:34 Uhr kam es zu einem schweren Verkehrsunfall auf der A3 in Richtung Süden in Höhe des Ortsteils Wiesbaden-Medenbach, bei dem insgesamt 8 Fahrzeuge - hiervon 2 LKW und 6 PKW - beteiligt waren.

Nach ersten Erkenntnissen kam ein 55-Jähriger deutscher Autofahrer mit seinem PKW aus bisher unbekannter Ursache auf dem linken Fahrstreifen ins Schleudern. Das Fahrzeug schleuderte bis auf den rechten Fahrstreifen vor einen dort fahrenden Sattelzug. Dieser Sattelzug bremste stark, konnte ein Auffahren auf den PKW aber nicht verhindern.

In der Folge fuhren insgesamt 6 weitere Fahrzeuge - ein Sattelzug und 5 PKW - in die Unfallstelle. Bei dem Unfall wurden 3 Personen schwer und 10 weitere Personen leicht verletzt. Die Unfallfahrzeuge blockierten die komplette Richtungsfahrbahn Süden und die Autobahn musste in dem Bereich voll gesperrt werden.

Zur Zeit läuft noch die Unfallaufnahme, welche auch unter Zuhilfenahme eines Gutachters der DEKRA erfolgt. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern noch an.

Es bildete sich ein über ca. 10 Kilometer langer Rückstau, wobei auch die Umgehungsstraßen stark überlastet wurden.

Zeugen des Verkehrsunfalls werden gebeten, sich mit der Autobahnpolizei Wiesbaden unter der Telefonnummer 0611-3454140 oder per E-Mail: kvd.westhessen.dvs.ppwh@polizei.hessen.de in Verbindung zu setzen.

