POL-PDLD: Trunkenheit im Verkehr

Edesheim (ots) - In der Nacht von Freitag auf Samstag konnte gegen 02:45 Uhr ein PKW auf einem Wirtschaftsweg bei Edesheim kontrolliert werden. Hierbei fiel auf, dass der 17-jährige Fahrer aus der Südpfalz keine Fahrerlaubnis besitzt und zudem noch alkoholisiert ist. Diesem wurde daher die Weiterfahrt untersagt und auf der Dienststelle eine Blutprobe entnommen. Der junge Mann muss sich jetzt in einem Strafverfahren ...

