Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Trunkenheit im Verkehr

Maikammer (ots)

Am gestrigen Freitag um 13 Uhr wurde ein Kleinkraftrad in der Weinstraße in Maikammer einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei fiel auf, dass der 31-jährige Südpfälzer augenscheinlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln steht. Daher wurde die Weiterfahrt untersagt und auf der Dienststelle eine Blutprobe entnommen. Zudem wurde ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Edenkoben

Telefon: 06323 9550
www.polizei.rlp.de/pd.landau

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

