POL-PDLD: Betrunken mit E-Scooter gefahren
Germersheim (ots)
Beamte der Polizeiinspektion Germersheim kontrollierten am Freitagabend gegen 23:40 Uhr den 41-jährigen Fahrer eines E-Scooters in der Sondernheimer Straße. Im Rahmen der Kontrolle wurde bei dem Fahrer Alkoholgeruch festgestellt. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,01 Promille. Ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wurde eingeleitet.
