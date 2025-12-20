PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Betrunken mit E-Scooter gefahren

Germersheim (ots)

Beamte der Polizeiinspektion Germersheim kontrollierten am Freitagabend gegen 23:40 Uhr den 41-jährigen Fahrer eines E-Scooters in der Sondernheimer Straße. Im Rahmen der Kontrolle wurde bei dem Fahrer Alkoholgeruch festgestellt. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,01 Promille. Ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wurde eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Landau
Polizeiinspektion Germersheim
Frauenhoffer, PHK

Telefon: 07274 958-0
https://s.rlp.de/XJAmi

