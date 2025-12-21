PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-PDLD: Wohnungseinbruch

Germersheim (ots)

Unbekannte Täter gelangten am Samstagnachmittag zwischen 16:30 Uhr und 19:30 Uhr in ein in der Thomas-Dehler-Straße gelegenes Mehrfamilienhaus. Dort wurden zwei Wohnungen durchwühlt und nach derzeitigem Kenntnisstand Schmuck entwendet. Die genaue Schadenshöhe kann derzeit noch nicht beziffert werden. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Germersheim unter 07274/958-0 oder pigermersheim@polizei.rlp.de.in Verbindung setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Landau
Polizeiinspektion Germersheim
Frauenhoffer, PHK

Telefon: 07274 9580
https://s.rlp.de/XJAmi

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

