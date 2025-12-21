POL-PDLD: Wohnungseinbruch

Germersheim (ots) - Am Samstagmorgen gegen 02:10 Uhr bemerkte ein Lkw-Fahrer eine auf der Fahrbahn der Hafenstraße liegende Person. Da diese im Gesichtsbereich stark blutete, wurden Polizei und Rettungsdienst verständigt. Im weiteren Verlauf stellte sich heraus, dass der 60-jährige Mann zuvor mit einem E-Scooter unterwegs war und beabsichtigte, über einen Grünstreifen auf einen Radweg abzubiegen. Hierbei kam er ohne ...

mehr