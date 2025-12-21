PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Landau mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Edenkoben - Berauscht Verkehrsunfall verursacht

POL-PDLD: Edenkoben - Berauscht Verkehrsunfall verursacht
  • Bild-Infos
  • Download

Edenkoben (ots)

Am Samstagmittag, den 20.12.2025, gegen 14:38 Uhr, befuhr ein 23 Jahre alter Mann mit seinem E-Scooter die Bahnhofstraße in Edenkoben in Fahrtrichtung Edesheimer Straße. Er habe aufgrund eines vor ihm bremsenden PKW nach links ausweichen müssen. Bei diesem Ausweichmanöver kollidierte er allerdings mit einem entgegenkommendem PKW. Dabei stürzte der 23-Jährige und zog sich leichte Verletzungen zu. Da bei ihm während der Unfallaufnahme betäubungsmitteltypische Auffälligkeiten festgestellt werden konnten und der freiwillig durchgeführte Urintest positiv auf THC verlief, wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Zudem konnte er keinen gültigen Versicherungsschutz für den E-Scooter vorweisen.

Demnach muss sich der E-Scooter-Fahrer einem Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz verantworten.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Edenkoben
Wingerter, POK

Telefon: 06323 9550
https://s.rlp.de/XJAmi

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Landau mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Landau
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Landau
Alle Meldungen Alle
  • 21.12.2025 – 07:51

    POL-PDLD: Wohnungseinbruch

    Germersheim (ots) - Unbekannte Täter gelangten am Samstagnachmittag zwischen 16:30 Uhr und 19:30 Uhr in ein in der Thomas-Dehler-Straße gelegenes Mehrfamilienhaus. Dort wurden zwei Wohnungen durchwühlt und nach derzeitigem Kenntnisstand Schmuck entwendet. Die genaue Schadenshöhe kann derzeit noch nicht beziffert werden. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Germersheim unter 07274/958-0 oder pigermersheim@polizei.rlp.de.in Verbindung setzen. Rückfragen ...

    mehr
  • 21.12.2025 – 07:50

    POL-PDLD: Diebstähle aus Fahrzeugen

    Leimersheim (ots) - In der Nacht von Freitag auf Samstag wurden im Ortsbereich von Leimersheim aus zwei Firmenfahrzeugen Werkzeuge im Gesamtwert von etwa 10.000 Euro entwendet. Die Transporter waren in der Unteren Hauptstraße sowie in der Neuen Gasse abgestellt. Die Polizei hat entsprechende Ermittlungsverfahren eingeleitet; die Täter sind derzeit noch unbekannt. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion ...

    mehr
  • 20.12.2025 – 11:03

    POL-PDLD: Betrunken mit E-Scooter gefahren

    Germersheim (ots) - Beamte der Polizeiinspektion Germersheim kontrollierten am Freitagabend gegen 23:40 Uhr den 41-jährigen Fahrer eines E-Scooters in der Sondernheimer Straße. Im Rahmen der Kontrolle wurde bei dem Fahrer Alkoholgeruch festgestellt. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,01 Promille. Ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wurde eingeleitet. Rückfragen bitte an: Polizeidirektion Landau ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren