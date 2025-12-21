Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Edenkoben - Berauscht Verkehrsunfall verursacht

Edenkoben (ots)

Am Samstagmittag, den 20.12.2025, gegen 14:38 Uhr, befuhr ein 23 Jahre alter Mann mit seinem E-Scooter die Bahnhofstraße in Edenkoben in Fahrtrichtung Edesheimer Straße. Er habe aufgrund eines vor ihm bremsenden PKW nach links ausweichen müssen. Bei diesem Ausweichmanöver kollidierte er allerdings mit einem entgegenkommendem PKW. Dabei stürzte der 23-Jährige und zog sich leichte Verletzungen zu. Da bei ihm während der Unfallaufnahme betäubungsmitteltypische Auffälligkeiten festgestellt werden konnten und der freiwillig durchgeführte Urintest positiv auf THC verlief, wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Zudem konnte er keinen gültigen Versicherungsschutz für den E-Scooter vorweisen.

Demnach muss sich der E-Scooter-Fahrer einem Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz verantworten.

