Bundespolizeiinspektion Konstanz

BPOLI-KN: Bahnhofseinfahrt Engen: Person im Gleis

Engen (ots)

Kurz vor Einfahrt in den Bahnhof Engen musste der Triebfahrzeugführer eines Regionalexpress eine Schnellbremsung vornehmen. Grund dafür war eine Person im Gleisbereich.

Am Montag, 15. Dezember 2025, ging bei der Polizei um kurz nach 06:00 Uhr die Meldung ein, dass der Lokführer eines Regionalexpress auf dem Weg von Offenburg nach Engen kurz vor Einfahrt in den Bahnhof Engen eine Person im Gleis wahrnahm und daraufhin seinen Zug mit einer Schnellbremsung zum Stehen brachte.

Da der Lokführer eine Kollision nicht hatte ausschließen können, suchten Einsatzkräfte von Bundes- und Landespolizei sowohl am Ereignisort, den Gleisen und auch im näheren Umfeld nach einer verletzten Person, konnten jedoch niemanden feststellen.

Der mit ca. zehn Personen besetzte Zug konnte gegen 07:14 Uhr den Ereignisort verlassen. Die Strecke blieb für den folgenden Zugverkehr anlässlich der fortdauernden Suchmaßnahmen noch bis kurz nach acht gesperrt. Es kam durch die Schnellbremsung zu keinen Verletzten.

Rückfragen bitte an:

Bettina Stahl
Bundespolizeiinspektion Konstanz
Pressestelle
Telefon: 07531 1288 - 1011 (zentral: -0)
E-Mail: bpoli.konstanz.oea@polizei.bund.de
E-Mail: bpoli.konstanz@polizei.bund.de
Internet: www.bundespolizei.de
Twitter: https://twitter.com/bpol_bw

