Bundespolizeiinspektion Konstanz

BPOLI-KN: Haftbefehl am Grenzübergang Bietingen vollstreckt

Singen (ots)

Die Zollverwaltung stellte am Dienstag bei der Kontrolle am Grenzübergang Bietingen eine Person fest, gegen die ein offener Vollstreckungshaftbefehl vorlag. Die Beamten übergaben den Mann an die Bundespolizei.

Am Dienstagnachmittag (9. Dezember 2025) kontrollierten Beamte des Hauptzollamts Singen einen italienischen Staatsangehörigen am Grenzübergang Bietingen / Thayngen (CHE). Dabei stellten sie einen offenen Vollstreckungshaftbefehl der Staatsanwaltschaft Ulm gegen den 49-Jährigen fest. Das Amtsgericht Ulm erließ im November 2024 einen Strafbefehl wegen Beleidigung gegen den Mann, dessen Zahlung er bisher schuldig blieb. Zuständigkeitshalber übergaben die Beamten den Gesuchten an die Bundespolizei. Der Mann bezahlte die Geldstrafe in Höhe von 2.000 Euro vor Ort und entging damit einer drohenden Ersatzfreiheitsstrafe. Im Anschluss durfte er seine Reise fortsetzen.

