PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Konstanz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Bundespolizeiinspektion Konstanz

BPOLI-KN: Haftbefehl am Grenzübergang Bietingen vollstreckt

Singen (ots)

Die Zollverwaltung stellte am Dienstag bei der Kontrolle am Grenzübergang Bietingen eine Person fest, gegen die ein offener Vollstreckungshaftbefehl vorlag. Die Beamten übergaben den Mann an die Bundespolizei.

Am Dienstagnachmittag (9. Dezember 2025) kontrollierten Beamte des Hauptzollamts Singen einen italienischen Staatsangehörigen am Grenzübergang Bietingen / Thayngen (CHE). Dabei stellten sie einen offenen Vollstreckungshaftbefehl der Staatsanwaltschaft Ulm gegen den 49-Jährigen fest. Das Amtsgericht Ulm erließ im November 2024 einen Strafbefehl wegen Beleidigung gegen den Mann, dessen Zahlung er bisher schuldig blieb. Zuständigkeitshalber übergaben die Beamten den Gesuchten an die Bundespolizei. Der Mann bezahlte die Geldstrafe in Höhe von 2.000 Euro vor Ort und entging damit einer drohenden Ersatzfreiheitsstrafe. Im Anschluss durfte er seine Reise fortsetzen.

Rückfragen bitte an:

Enrico Kuhn
Bundespolizeiinspektion Konstanz
Pressestelle
Telefon: 07531 1288 - 1014 (zentral: -0)
E-Mail: bpoli.konstanz.oea@polizei.bund.de
E-Mail: bpoli.konstanz@polizei.bund.de
Internet: www.bundespolizei.de
Twitter: https://twitter.com/bpol_bw

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Konstanz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Konstanz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Konstanz
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Konstanz
Alle Meldungen Alle
  • 08.12.2025 – 12:08

    BPOLI-KN: Person im Gleis - Seehas muss in Konstanz Schnellbremsung einleiten

    Konstanz (ots) - Ein Seehas musste am 7. Dezember bei Einfahrt in den Bahnhof Konstanz eine Schnellbremsung einleiten, weil sich eine Person in den Gleisen befand. Zu Schaden kam bei dem Vorfall niemand, dennoch warnt die Bundespolizei ausdrücklich vor dem unbefugten Betreten von Gleisanlagen. Der Triebfahrzeugführer des Seehas (Engen-Konstanz) sichtete um kurz nach ...

    mehr
  • 08.12.2025 – 10:41

    BPOLI-KN: Pärchen geht im Zug aufeinander los

    Bad Saulgau (ots) - In der Nacht vom 6. auf den 7. Dezember meldeten Zeugen eine Auseinandersetzung zwischen zwei Personen in einer Regionalbahn kurz vor Altshausen. Die Tatverdächtigen, ein 36-jähriger deutscher Staatsangehöriger und seine 30-jährige Lebensgefährtin, ebenfalls deutsche Staatsangehörige, sollen sich in dem Zug gegenseitig körperlich angegangen sein. Die Frau ist dabei an der Lippe verletzt worden ...

    mehr
  • 08.12.2025 – 09:42

    BPOLI-KN: Bundespolizei vollstreckt zwei Haftbefehle am Sonntag

    Bietingen / Singen (ots) - Beamte der Bundespolizei haben am Sonntag zwei offene Haftbefehle vollstreckt. Beide Gesuchte konnten ihre Geldstrafe bezahlen und durften die Reise anschließend fortsetzen. Am Sonntagabend (7. Dezember 2025) kontrollierten Einsatzkräfte der Bundespolizeiinspektion Konstanz einen portugiesischen Staatsangehörigen, der als Insasse eines ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren