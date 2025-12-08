PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Bundespolizeiinspektion Konstanz

BPOLI-KN: Bundespolizei vollstreckt zwei Haftbefehle am Sonntag

Bietingen / Singen (ots)

Beamte der Bundespolizei haben am Sonntag zwei offene Haftbefehle vollstreckt. Beide Gesuchte konnten ihre Geldstrafe bezahlen und durften die Reise anschließend fortsetzen.

Am Sonntagabend (7. Dezember 2025) kontrollierten Einsatzkräfte der Bundespolizeiinspektion Konstanz einen portugiesischen Staatsangehörigen, der als Insasse eines Fernreisebusses am Grenzübergang Bietingen / Thayngen (CHE) in die Bundesrepublik einreiste. Dabei stellten sie einen offenen Vollstreckungshaftbefehl der Staatsanwaltschaft Stuttgart fest. Das Amtsgericht Stuttgart-Bad Cannstatt verurteilte den 37-Jährigen im Juli 2024 wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte zu einer Geldstrafe, deren Zahlung er bislang schuldig blieb. Vor Ort zahlte der Mann seine Strafe in Höhe von 3.300 Euro und entging damit einer Ersatzfreiheitsstrafe. Im Anschluss durfte er seine Reise fortsetzen.

Kurze Zeit später kontrollierten Beamte der Zollverwaltung einen deutschen Staatsangehörigen im IC389 (Stuttgart - Singen) auf Höhe Engen. Wegen Trunkenheit im Verkehr erließ das Amtsgericht Tettnang 2023 einen Strafbefehl gegen den 36-Jährigen. Der Zahlung der verhängten Geldstrafe in Höhe von 3.300 Euro kam er bislang nicht nach, weshalb die Staatsanwaltschaft Ravensburg ihn mit einem Vollstreckungshaftbefehl suchte. Er wurde zuständigkeitshalber an die Bundespolizei übergeben und entging der drohenden Ersatzfreiheitsstrafe, weil seine Freundin die ausstehende Summe für ihn einzahlte. Auch er konnte nach Zahlungseingang seine Reise fortsetzen.

