PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Konstanz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Bundespolizeiinspektion Konstanz

BPOLI-KN: Bundespolizei vollstreckt zwei Haftbefehle in Konstanz

Konstanz (ots)

Beamte der Bundespolizei haben bei Kontrollen in Konstanz zwei offene Vollstreckungshaftbefehle festgestellt. Während eine Person eine Haftstrafe in der Justizvollzugsanstalt antreten musste, konnte die zweite Person die drohende Haft durch Zahlung einer Geldstrafe abwenden.

Am Montagnachmittag (24. November 2025) kontrollierte eine Streife der Bundespolizeiinspektion Konstanz eine ungarische Staatsangehörige am Bahnhof Konstanz. Bei der Kontrolle stellten die Beamten einen offenen Vollstreckungshaftbefehl der Staatsanwaltschaft Kempten (Allgäu) gegen die 37-Jährige fest, da sie der Zahlung eines Strafbefehls des Amtsgerichts Lindau (Bodensee) vom August 2024 wegen Missbrauchs von Ausweispapieren bisher nicht nachgekommen war. Vor Ort konnte die Frau die offene Geldstrafe in Höhe von 8.000 Euro nicht bezahlen. Die Beamten brachten sie zur Verbüßung einer Ersatzfreiheitsstrafe in die Justizvollzugsanstalt Schwäbisch Gmünd.

Nur kurze Zeit später kontrollierten Einsatzkräfte der Bundespolizei einen Schweizer Staatsangehörigen an der Gemeinschaftszollanlage Konstanz bei der Einreise in das Bundesgebiet. Gegen den 21-Jährigen lag ein offener Vollstreckungshaftbefehl der Staatsanwaltschaft Konstanz vor. Das Amtsgericht Konstanz hatte im März 2025 einen Strafbefehl wegen Trunkenheit im Verkehr in Höhe von 1.360 Euro erlassen. Die Zahlung ist er bislang schuldig geblieben. Vor Ort konnte er die Geldstrafe bezahlen und damit einer drohenden Ersatzfreiheitsstrafe entgehen. Anschließend durfte er seine Reise fortsetzen.

Rückfragen bitte an:

Enrico Kuhn
Bundespolizeiinspektion Konstanz
Pressestelle
Telefon: 07531 1288 - 1014 (zentral: -0)
E-Mail: bpoli.konstanz.oea@polizei.bund.de
E-Mail: bpoli.konstanz@polizei.bund.de
Internet: www.bundespolizei.de
Twitter: https://twitter.com/bpol_bw

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Konstanz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Konstanz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Konstanz
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Konstanz
Alle Meldungen Alle
  • 24.11.2025 – 09:46

    BPOLI-KN: Ein Freund bewahrt Gesuchten vor Gefängnis

    Bietingen (ots) - Beamte der Bundespolizei haben am Grenzübergang Bietingen eine Person mit einem offenen Vollstreckungshaftbefehl festgestellt. Ein Freund des Mannes zahlte die Geldstrafe für ihn und bewahrte ihn damit vor einer Haftstrafe. Am Sonntagabend (23. November 2025) haben Einsatzkräfte der Bundespolizeiinspektion Konstanz einen griechischen Staatsangehörigen am Grenzübergang Bietingen / Thayngen (CHE) bei ...

    mehr
  • 19.11.2025 – 09:28

    BPOLI-KN: Bundespolizei vollstreckt Haftbefehl am Grenzübergang Bietingen

    Bietingen (ots) - Beamte der Bundespolizei haben am Grenzübergang Bietingen eine Person mit einem offenen Vollstreckungshaftbefehl festgestellt. Der Mann konnte seine Geldstrafe bezahlen und durfte seine Reise im Anschluss fortsetzen. Am Dienstagmittag (18. November 2025) haben Einsatzkräfte der Bundespolizeiinspektion Konstanz einen deutschen Staatsangehörigen am ...

    mehr
  • 18.11.2025 – 13:50

    BPOLI-KN: Bundespolizei vollstreckt Haftbefehl im Zug nach Singen

    Singen (ots) - Beamte der Bundespolizeiinspektion Konstanz haben am Montag eine mit einem Vollstreckungshaftbefehl gesuchte Person festgestellt. Der Mann konnte seine Geldstrafe nicht bezahlen und musste eine Ersatzfreiheitsstrafe antreten. Am Montagmittag (17. November 2025) kontrollierten Einsatzkräfte der Bundespolizeiinspektion Konstanz einen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren