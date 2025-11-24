Bundespolizeiinspektion Konstanz

BPOLI-KN: Ein Freund bewahrt Gesuchten vor Gefängnis

Bietingen (ots)

Beamte der Bundespolizei haben am Grenzübergang Bietingen eine Person mit einem offenen Vollstreckungshaftbefehl festgestellt. Ein Freund des Mannes zahlte die Geldstrafe für ihn und bewahrte ihn damit vor einer Haftstrafe.

Am Sonntagabend (23. November 2025) haben Einsatzkräfte der Bundespolizeiinspektion Konstanz einen griechischen Staatsangehörigen am Grenzübergang Bietingen / Thayngen (CHE) bei der Einreise in das Bundesgebiet kontrolliert. Gegen den 25-Jährigen lag ein offener Vollstreckungshaftbefehl der Staatsanwaltschaft Ellwangen vor. Das Amtsgericht Aalen hatte gegen den Mann im August 2024 einen Strafbefehl wegen Körperverletzung erlassen. Die Zahlung der Geldstrafe war er bislang schuldig geblieben. Ein Freund des Mannes bezahlte die offene Geldstrafe in Höhe von 1.200 Euro beim Polizeirevier Aalen ein und bewahrte den Gesuchten damit vor einer drohenden Ersatzfreiheitsstrafe. Nach Bestätigung des Geldeingangs durfte er seine Reise fortsetzen.

