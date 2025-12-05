PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Bundespolizeiinspektion Konstanz

BPOLI-KN: Zug kollidiert mit Teil eines Einkaufswagens

Ravensburg (ots)

In Ravensburg kollidierte in den frühen Morgenstunden des 5. Dezember 2025 ein Regionalexpress mit einem Gegenstand auf den Schienen. Die Passagiere mussten den Zug noch an der Unfallstelle verlassen.

Kurz nach der Ausfahrt aus dem Bahnhof Ravensburg gegen 06:12 Uhr überfuhr der Regionalexpress RE32475 auf dem Weg von Ravensburg in Richtung Friedrichshafen das Gestell eines auf den Gleisen liegenden Einkaufswagens. Der Triebfahrzeugführer brachte den Zug sofort zum Stehen, verletzt wurde bei dem Vorfall nach aktuellem Kenntnisstand niemand.

Die ca. 100 Fahrgäste wurden noch an der Unfallstelle aus dem Zug verbracht und mit einem bereitgestellten Bus weitertransportiert. Die zweigleisige Strecke war vom Unfallzeitpunkt bis 08:35 Uhr gesperrt.

Die Bundespolizeiinspektion Konstanz ermittelt zu den Umständen des Vorfalls und bittet Zeugen, die Hinweise zu dem Sachverhalt geben können, sich bei der Bundespolizei in Konstanz unter 07531 - 12880 oder der kostenfreien Hotline unter 0800 6 888 000 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Bettina Stahl
Bundespolizeiinspektion Konstanz
Pressestelle
Telefon: 07531 1288 - 1011 (zentral: -0)
E-Mail: bpoli.konstanz.oea@polizei.bund.de
E-Mail: bpoli.konstanz@polizei.bund.de
Internet: www.bundespolizei.de
Twitter: https://twitter.com/bpol_bw

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Konstanz, übermittelt durch news aktuell

