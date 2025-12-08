PRESSEPORTAL Presseportal Logo

BPOLI-KN: Pärchen geht im Zug aufeinander los

Bad Saulgau (ots)

In der Nacht vom 6. auf den 7. Dezember meldeten Zeugen eine Auseinandersetzung zwischen zwei Personen in einer Regionalbahn kurz vor Altshausen. Die Tatverdächtigen, ein 36-jähriger deutscher Staatsangehöriger und seine 30-jährige Lebensgefährtin, ebenfalls deutsche Staatsangehörige, sollen sich in dem Zug gegenseitig körperlich angegangen sein. Die Frau ist dabei an der Lippe verletzt worden und wurde vom Rettungsdienst versorgt. Eine Streife des Polizeireviers Bad Saulgau konnte die beiden Personen sowie Zeugen am Bahnhof in Bad Saulgau feststellen. Zuständigkeitshalber wurde der Sachverhalt an die Bundespolizei in Konstanz übergeben. Diese ermittelt nun wegen des Verdachts der wechselseitigen Körperverletzung.

Rückfragen bitte an:

Bettina Stahl
Bundespolizeiinspektion Konstanz
Pressestelle
Telefon: 07531 1288 - 1011 (zentral: -0)
E-Mail: bpoli.konstanz.oea@polizei.bund.de
E-Mail: bpoli.konstanz@polizei.bund.de
Internet: www.bundespolizei.de
Twitter: https://twitter.com/bpol_bw

