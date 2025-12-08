Bundespolizeiinspektion Konstanz

BPOLI-KN: Person im Gleis - Seehas muss in Konstanz Schnellbremsung einleiten

Konstanz (ots)

Ein Seehas musste am 7. Dezember bei Einfahrt in den Bahnhof Konstanz eine Schnellbremsung einleiten, weil sich eine Person in den Gleisen befand. Zu Schaden kam bei dem Vorfall niemand, dennoch warnt die Bundespolizei ausdrücklich vor dem unbefugten Betreten von Gleisanlagen.

Der Triebfahrzeugführer des Seehas (Engen-Konstanz) sichtete um kurz nach 20 Uhr bei Einfahrt in den Bahnhof Konstanz drei Personen, die sich auf Höhe des Abganges zur Marktstättenunterführung auf dem Bahnsteig befanden. Eine von ihnen sei in den Gleisbereich gestiegen. Der Lokführer gab daraufhin einen Achtungspfiff ab und leitete die Bremsung ein, woraufhin die unbekannte Person den Gefahrenbereich verließ. Die Gruppe konnte im Nachgang nicht mehr festgestellt werden.

Die Bundespolizei warnt vor solchen Aktionen. Die Geschwindigkeit und der damit verbundene Bremsweg von Zügen sind, auch bei Einfahrt in den Bahnhof, schwer einzuschätzen. Zudem fahren sie dank moderner Technik geräuscharm.

