Bundespolizeiinspektion Konstanz

BPOLI-KN: Bundespolizei vollstreckt Haftbefehl in Friedrichshafen

Friedrichshafen (ots)

Beamte der Bundespolizei haben bei einer Kontrolle in der Nähe des Bahnhofs Friedrichshafen Löwental eine Person mit einem offenen Vollstreckungshaftbefehl festgestellt und brachten ihn in die Justizvollzugsanstalt.

Am Donnerstagvormittag (11. Dezember 2025) haben Beamte des Bundespolizeireviers Friedrichshafen einen deutschen Staatsangehörigen in der Paulinenstraße nahe des Bahnhofs Friedrichshafen Löwental kontrolliert. Gegen den 38-Jährigen lag ein offener Vollstreckungshaftbefehl der Staatsanwaltschaft Ravensburg vor. Das Amtsgericht Tettnang verurteilte den Mann im Oktober 2023 wegen Diebstahls zu einer Freiheitsstrafe von 2 Monaten. Die Haftstrafe war er bislang nicht angetreten. Die Beamten brachten den Mann zur Verbüßung der Haftstrafe in die Justizvollzugsanstalt Ravensburg.

Rückfragen bitte an:

Enrico Kuhn
Bundespolizeiinspektion Konstanz
Pressestelle
Telefon: 07531 1288 - 1014 (zentral: -0)
E-Mail: bpoli.konstanz.oea@polizei.bund.de
E-Mail: bpoli.konstanz@polizei.bund.de
Internet: www.bundespolizei.de
Twitter: https://twitter.com/bpol_bw

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Konstanz, übermittelt durch news aktuell

