PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Landau mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Gommersheim - Sachbeschädigungen

POL-PDLD: Gommersheim - Sachbeschädigungen
  • Bild-Infos
  • Download

Gommersheim (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag, gegen 04:15 Uhr, kam es im Bereich der Kropsburgstraße in Gommersheim zu gleich mehreren Sachbeschädigungen. Der Geschädigte bemerkte am frühen Sonntagmorgen, dass die beiden vor dem Anwesen stehenden PKW der Familie erheblich beschädigt wurden. Auch die Hauseingangstür wurde durch den oder die unbekannten Täter in Mitleidenschaft gezogen und beschädigt. Der Gesamtschaden wird auf über 20.000EUR geschätzt.

Zeugen, die Hinweise auf den oder die unbekannten Täter geben kann, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Edenkoben unter der 06323 9550 oder piedenkoben@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Edenkoben
Wingerter, POK

Telefon: 06323 9550
https://s.rlp.de/XJAmi

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Landau mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Landau
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Landau
Alle Meldungen Alle
  • 21.12.2025 – 11:18

    POL-PDLD: Edenkoben - Zu viel Glühwein...

    Edenkobn (ots) - ... war es am gestrigen Abend, gegen 23:40 Uhr, für einen 32 Jahre alten Pedelec-Fahrer. Dieser befuhr zunächst den Fahrradweg neben der K6 von Edenkoben kommend in Fahrtrichtung Venningen. Im Bereich der Unterführung auf Höhe der BAB65 kam der 32-Jährige dann aufgrund seiner Alkoholisierung in Kombination mit feuchtem Laub zu Fall und verletzte sich dabei leicht. Da er angab, im Laufe des Abends ...

    mehr
  • 21.12.2025 – 07:51

    POL-PDLD: Wohnungseinbruch

    Germersheim (ots) - Unbekannte Täter gelangten am Samstagnachmittag zwischen 16:30 Uhr und 19:30 Uhr in ein in der Thomas-Dehler-Straße gelegenes Mehrfamilienhaus. Dort wurden zwei Wohnungen durchwühlt und nach derzeitigem Kenntnisstand Schmuck entwendet. Die genaue Schadenshöhe kann derzeit noch nicht beziffert werden. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Germersheim unter 07274/958-0 oder pigermersheim@polizei.rlp.de.in Verbindung setzen. Rückfragen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren