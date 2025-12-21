Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Gommersheim - Sachbeschädigungen

Gommersheim (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag, gegen 04:15 Uhr, kam es im Bereich der Kropsburgstraße in Gommersheim zu gleich mehreren Sachbeschädigungen. Der Geschädigte bemerkte am frühen Sonntagmorgen, dass die beiden vor dem Anwesen stehenden PKW der Familie erheblich beschädigt wurden. Auch die Hauseingangstür wurde durch den oder die unbekannten Täter in Mitleidenschaft gezogen und beschädigt. Der Gesamtschaden wird auf über 20.000EUR geschätzt.

Zeugen, die Hinweise auf den oder die unbekannten Täter geben kann, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Edenkoben unter der 06323 9550 oder piedenkoben@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

