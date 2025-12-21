Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Landau - Kleinbus auf Abwegen -

Landau (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag meldete sich der Fahrer eines Kleinbusses der sich im Bereich der Wollmesheimer Straße festgefahren hätte. Der Kleinbus konnte durch eine Streife mehrere hundert Meter in einem Feld vorgefunden werden. Aufgrund der Lage konnte auch ein Abschleppdienst keine Abhilfe schaffen, sodass der Kleinbus über Nacht vor Ort bleiben musste. Nach Angaben des Fahrers hätte er der Vorgabe seines Navigationsgerätes vertraut und sei daraufhin in seine missliche Lage geraten. Welche Einstellungen das Navigationsgerät zu einer solchen Streckenführung bewogen haben, konnte nicht mehr in Erfahrung gebracht werden.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell