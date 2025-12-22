POL-PDLD: Bad Bergzabern - Unter THC-Einfluss erst verzögert angehalten
Bad Bergzabern (ots)
Ein 18-jähriger Audi-Fahrer wurde am Sonntagabend kurz vor 19 Uhr durch Polizisten der Polizeiinspektion Bad Bergzabern im Klingweg in Bad Bergzabern festgestellt. Auf Anhaltezeichen hielt er erst kurz nach Durchfahrt von Niederhorbach an. Im Rahmen der Überprüfung seiner Verkehrstüchtigkeit konnten Hinweise auf eine Betäubungsmittelbeeinflussung erlangt werden, welche sich durch einen auf THC positiv verlaufenden Urin-Test nochmals bestätigten. In der Folge wurde dem jungen Mann die Weiterfahrt untersagt und eine Blutprobe entnommen. Ihn erwartet ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr.
