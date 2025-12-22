Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Sperrung wegen Hangsicherungsmaßnahme südlich von Hofstätten beendet

B 48 Rinnthal-Johanniskreuz (ots)

Der Landesbetrieb Mobilität (LBM) Speyer teilt mit, dass seit Freitag 19.12.2025, die Bundesstraße B 48 im Wellbachtal wieder ohne Einschränkungen, durch die Baustelle zur Böschungssicherung, befahren werden kann.

Aufgrund eines Böschungsrutsches Ende 2024 musste ein Bereich unterhalb der Fahrbahn auf ca. 40m Länge gegen weiteres Abrutschen dauerhaft gesichert werden. Hierzu wurde dort in den zurückliegenden Wochen eine rückverankerte Spritzbetonschale eingebaut.

Da Teilleistungen wie z.B. die Markierung des Fahrbahnrandes oder die Montage einer Dienstwegtreppe noch ausstehen, wird es in 2026 zu weiteren, aber kürzeren Tagesbaustellen kommen. Diese werden rechtzeitig angekündigt.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell