Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Klingenmünster - Auffahrunfall mit drei leicht verletzten Personen

Klingenmünster (ots)

Am Montag, 22.12.25 kam es um 11:52h an der Einmündung der B48/L508 bei Klingenmünster zu einem Auffahrunfall zwischen drei Pkws. Die drei Autos fuhren von Klingenmünster in Richtung Eschbach. An der Einmündung in Richtung Annweiler bremste das erste Fahrzeug plötzlich stark ab, woraufhin die beiden nachfolgenden Fahrzeuge auffuhren. Im mittleren der drei Fahrzeuge wurden drei Personen leicht verletzt. Der Gesamtsachschaden beläuft sich auf ca. 14.000,-Euro. Eines der Fahrzeuge war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

