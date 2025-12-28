Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Schwerer Verkehrsunfall auf der A8

Augsburg (ots)

BAB A8/ AS Dasing/ FR Stuttgart - Am Freitag (26.12.2026) kam es gegen 18.45 Uhr auf der A8 in Fahrtrichtung Stuttgart zu einem schweren Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen. Auf Höhe der Anschlussstelle Dasing geriet ein 21-jähriger mit seinem Pkw infolge eines Reifenplatzers ins Schleudern, prallte gegen eine Schutzplanke und kam anschließend quer auf der Fahrbahn zum Stehen. Ein 70-jähriger Pkw-Fahrer sowie ein 27-jähriger Pkw-Fahrer fuhren auf die Unfallstelle auf und beschädigten dabei ihre Fahrzeuge. Der 21-Jährige sowie der 70-jährige Pkw-Fahrer wurden jeweils leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Die Beifahrerin des 21-Jährigen wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden wird auf mindestens 70.000 Euro geschätzt. Alle Fahrzeuge wurden abgeschleppt. Die A8 musste für etwa vier Stunden komplett gesperrt werden.

