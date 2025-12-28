PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Schwerer Verkehrsunfall auf der A8

Augsburg (ots)

BAB A8/ AS Dasing/ FR Stuttgart - Am Freitag (26.12.2026) kam es gegen 18.45 Uhr auf der A8 in Fahrtrichtung Stuttgart zu einem schweren Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen. Auf Höhe der Anschlussstelle Dasing geriet ein 21-jähriger mit seinem Pkw infolge eines Reifenplatzers ins Schleudern, prallte gegen eine Schutzplanke und kam anschließend quer auf der Fahrbahn zum Stehen. Ein 70-jähriger Pkw-Fahrer sowie ein 27-jähriger Pkw-Fahrer fuhren auf die Unfallstelle auf und beschädigten dabei ihre Fahrzeuge. Der 21-Jährige sowie der 70-jährige Pkw-Fahrer wurden jeweils leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Die Beifahrerin des 21-Jährigen wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden wird auf mindestens 70.000 Euro geschätzt. Alle Fahrzeuge wurden abgeschleppt. Die A8 musste für etwa vier Stunden komplett gesperrt werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Schwaben Nord
Pressestelle
Telefon: 0821 323 - 1013 /-1014 /-1015
E-Mail: pp-swn.pressestelle@polizei.bayern.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell

