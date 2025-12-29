Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Sachbeschädigung an Auto

Augsburg (ots)

Innenstadt - Im Zeitraum von Mittwoch (24.12.2025), 12.00 Uhr, bis Sonntag (28.12.2025), 10.00 Uhr, beschädigte ein bislang unbekannter Täter einen Dacia in der Rauwolffstraße.

Im oben genannten Zeitraum warf der Unbekannte das Beifahrerfenster des Dacia Lodgy offenbar mit einem Pflasterstein ein. Nach derzeitigen Erkenntnissen wurde nichts entwendet.

Es entstand ein Sachschaden von rund 1.000 Euro.

Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Mitte unter der Telefonnummer 0821/323-2110 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell