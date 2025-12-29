Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei sucht Zeugen nach Sachbeschädigung

Augsburg (ots)

Innenstadt - Am Sonntagabend (28.12.2025) kam es zu einer Sachbeschädigung an der Bushaltestelle "Hochschule" in der Rote-Torwall-Straße durch zwei bislang unbekannte Jugendliche.

Gegen 20.30 Uhr rissen die zwei unbekannten Jugendlichen nach derzeitigen Erkenntnissen einen Mülleimer an der Bushaltestelle ab. Als ein Zeuge die Beiden zur Rede stellen wollte, flüchteten diese. Eine sofortige Fahndung verlief negativ. Es entstand ein Sachschaden von rund 200 Euro.

Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung. Zeugenhinweise hierzu nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Süd unter der Telefonnummer 0821/323-2710 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell