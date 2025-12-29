PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Reisender am Bahnhof Eppingen beleidigt und geschlagen

Eppingen (ots)

Gleich mehrere Straftaten beging ein 46-Jähriger am Freitagnachmittag (26.12.2025) am Bahnhof Eppingen.

Nach bisherigen Erkenntnissen soll der tatverdächtige türkische Staatsangehörige gegen 15:30 Uhr zunächst einen 27-jährigen Reisenden unvermittelt rassistisch beleidigt haben. Als der geschädigte nigerianische Staatsangehörige am Bahnsteig 1 in eine S-Bahn einsteigen wollte, versuchte der Tatverdächtige offenbar dies zu verhindern und bespuckte und schlug den Geschädigten. Ein 36-jähriger Zugbegleiter mit türkischer Staatsangehörigkeit wurde auf die Situation aufmerksam und versuchte offenbar, den 46-Jährigen von weiteren Tathandlungen abzuhalten und ihn bis zum Eintreffen der informierten Streifen der Landes- und Bundespolizei festzuhalten. Hierbei soll der Zugbegleiter ebenfalls vom Tatverdächtigen gestoßen und bespuckt worden sein.

Durch die eintreffenden Streifen wurde der Tatverdächtige aufgrund seines Verhaltens in Gewahrsam genommen. Zudem wurde durch die Bundespolizei ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Beleidigung und der Körperverletzung eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Stuttgart
Samuel Rosenberger
Telefon: 0711/55049 1050
E-Mail: bpoli.stuttgart.oea@polizei.bund.de
www.bundespolizei.de
http://www.twitter.com/bpol_bw

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Stuttgart, übermittelt durch news aktuell

