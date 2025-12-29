PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Stuttgart mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Diebstahl in der S-Bahn - Bundespolizei sucht Zeugen

Stuttgart (ots)

Am Sonntagmorgen (28.12.2025) wurde einer schlafenden Reisenden in einer S-Bahn der Linie S1 das Handy entwendet. Der Tatverdächtige wurde kurz darauf festgenommen.

Nach dem bisherigen Stand der Ermittlungen schlief die 34-jährige thailändische Geschädigte gegen 05:20 Uhr in einer S-Bahn auf der Fahrt von Esslingen nach Stuttgart mit ihrem Smartphone in der Hand ein. Ein 34-Jähriger soll das Smartphone daraufhin an sich genommen und es einem weiteren Reisenden zum Kauf angeboten haben. Zwei aufmerksame Reisende wurden offenbar auf den Sachverhalt aufmerksam und informierten eine in der S-Bahn befindliche Streife des Sicherheitsdienstes der Deutschen Bahn. Durch die Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes konnte der tatverdächtige deutsche Staatsangehörige noch in der Bahn angetroffen und an die informierte Streife der Bundespolizei übergeben werden. Das entwendete Smartphone wurde wieder an die Geschädigte übergeben. Im Rahmen der polizeilichen Maßnahmen wurde durch die Beamten zudem noch weiteres, vermeintliches Diebesgut aufgefunden.

Gegen den 34-Jährigen ermittelt nun die Bundespolizei wegen des Verdachts des besonders schweren Falls des Diebstahls.

Zeugen des Vorfalls, insbesondere die beiden aufmerksamen Reisenden, werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971155049-1020 oder per E-Mail an: bpoli.stuttgart.oea@polizei.bund.de zu melden.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Stuttgart
Samuel Rosenberger
Telefon: 0711/55049 1050
E-Mail: bpoli.stuttgart.oea@polizei.bund.de
www.bundespolizei.de
http://www.twitter.com/bpol_bw

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Stuttgart, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Stuttgart mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Stuttgart
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Stuttgart
Alle Meldungen Alle
  • 29.12.2025 – 11:18

    BPOLI S: Exhibitionist zwischen Stuttgart und Plochingen

    Plochingen (ots) - Zu einer exhibitionistischen Handlung kam es in der Nacht von Dienstag (23.12.2025) auf Mittwoch in einem Regionalzug zwischen Stuttgart und Plochingen. Bisherigen Informationen zufolge nutzte die 22-jährige Geschädigte gegen 23:20 Uhr am Hauptbahnhof Stuttgart einen Metropolexpress in Richtung Tübingen. Im Zug soll der Tatverdächtige gegenüber der Frau Platz genommen und anschließend an seinem ...

    mehr
  • 23.12.2025 – 11:04

    BPOLI S: Zeugen gesucht: Unbekannter schlägt Reisenden

    Heilbronn (ots) - Am Montagabend (22.12.2025) wurde ein 32-Jähriger am Hauptbahnhof Heilbronn von einem bislang unbekannten Tatverdächtigen geschlagen. Bisherigen Informationen zufolge hielt sich der geschädigte irakische Staatsangehörige gegen 21:00 Uhr am Hauptbahnhof Heilbronn auf. Dort wurde er offenbar von einem bislang unbekannten tatverdächtigen Mann zunächst verbal angegangen. Im weiteren Verlauf soll der ...

    mehr
  • 22.12.2025 – 13:03

    BPOLI S: S-Bahn beschädigt und Reisende geschlagen

    Tamm / Stuttgart (ots) - Gleich mehrere Straftaten beging ein 42-Jähriger am Sonntagmittag (21.12.2025) in einer S-Bahn auf der Fahrt von Tamm nach Feuerbach. Bisherigen Informationen zufolge soll der Tatverdächtige gegen 13:00 Uhr in einer S-Bahn der Linie S5, auf Höhe des Haltepunkts Tamm, zunächst einen 43-jährigen türkischen Staatsangehörigen unvermittelt geschlagen und dessen Brille zerstört haben. Im ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren