Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Diebstahl in der S-Bahn - Bundespolizei sucht Zeugen

Stuttgart (ots)

Am Sonntagmorgen (28.12.2025) wurde einer schlafenden Reisenden in einer S-Bahn der Linie S1 das Handy entwendet. Der Tatverdächtige wurde kurz darauf festgenommen.

Nach dem bisherigen Stand der Ermittlungen schlief die 34-jährige thailändische Geschädigte gegen 05:20 Uhr in einer S-Bahn auf der Fahrt von Esslingen nach Stuttgart mit ihrem Smartphone in der Hand ein. Ein 34-Jähriger soll das Smartphone daraufhin an sich genommen und es einem weiteren Reisenden zum Kauf angeboten haben. Zwei aufmerksame Reisende wurden offenbar auf den Sachverhalt aufmerksam und informierten eine in der S-Bahn befindliche Streife des Sicherheitsdienstes der Deutschen Bahn. Durch die Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes konnte der tatverdächtige deutsche Staatsangehörige noch in der Bahn angetroffen und an die informierte Streife der Bundespolizei übergeben werden. Das entwendete Smartphone wurde wieder an die Geschädigte übergeben. Im Rahmen der polizeilichen Maßnahmen wurde durch die Beamten zudem noch weiteres, vermeintliches Diebesgut aufgefunden.

Gegen den 34-Jährigen ermittelt nun die Bundespolizei wegen des Verdachts des besonders schweren Falls des Diebstahls.

Zeugen des Vorfalls, insbesondere die beiden aufmerksamen Reisenden, werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971155049-1020 oder per E-Mail an: bpoli.stuttgart.oea@polizei.bund.de zu melden.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Stuttgart, übermittelt durch news aktuell