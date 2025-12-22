Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: S-Bahn beschädigt und Reisende geschlagen

Tamm / Stuttgart (ots)

Gleich mehrere Straftaten beging ein 42-Jähriger am Sonntagmittag (21.12.2025) in einer S-Bahn auf der Fahrt von Tamm nach Feuerbach.

Bisherigen Informationen zufolge soll der Tatverdächtige gegen 13:00 Uhr in einer S-Bahn der Linie S5, auf Höhe des Haltepunkts Tamm, zunächst einen 43-jährigen türkischen Staatsangehörigen unvermittelt geschlagen und dessen Brille zerstört haben. Im weiteren Verlauf soll der Mann zudem eine Scheibe der S-Bahn mit einem Messer zerkratzt haben. Eine aufmerksame Reisende informierte daraufhin die Bundespolizei über den Sachverhalt. Beim Halt der S-Bahn am Bahnhof Feuerbach flüchtete der 42-Jährige zunächst. Im Rahmen der eingeleiteten Fahndung konnte der türkische Staatsangehörige durch Einsatzkräfte der Landespolizei jedoch unweit des Bahnhofs angetroffen und der zuständigen Bundespolizei übergeben werden. Im Rahmen der Durchsuchung stellten die Beamten fest, dass der Tatverdächtige eine fremde EC-Karte sowie Betäubungsmittel mit sich führte. Nach Abschluss aller Maßnahmen wurde der 42-Jährige auf freiem Fuß belassen.

