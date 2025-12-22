PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Zugpersonal angegriffen

Stuttgart (ots)

Am Samstagmorgen (20.12.2025) versuchte ein 48-Jähriger die Notbremse in einem ICE zu betätigen. Zudem ging der Mann das Zugpersonal körperlich an.

Nach dem aktuellen Stand der Ermittlungen nutzte der tatverdächtige deutsche Staatsangehörige gegen 07:30 Uhr einen Fernverkehrszug von Köln in Richtung Esslingen (Neckar). Hierbei konnte durch eine 24-jährige Zugbegleiterin festgestellt werden, dass der Mann offenbar keinen Fahrschein besaß. Im Rahmen der darauffolgenden Diskussion soll der Tatverdächtige die deutsche Staatsangehörige mehrfach beleidigt haben. Zudem soll der 48-Jährige versucht haben, die Notbremse des Zuges zu betätigen. Als ihn ein weiterer Mitarbeiter der Deutschen Bahn davon abhielt, soll der Tatverdächtige den 64-jährigen deutschen Staatsangehörigen gewürgt und zu Boden gebracht haben. Aufgrund des Sachverhalts hielt der ICE außerplanmäßig am Bahnhof Zazenhausen. Dort konnte der Tatverdächtige durch informierte Streifen der Bundespolizei angetroffen und in Gewahrsam genommen werden.

Ein Ermittlungsverfahren, unter anderem wegen des Verdachts der Körperverletzung und der Beleidigung, wurde eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Stuttgart
Samuel Rosenberger
Telefon: 0711/55049 1050
E-Mail: bpoli.stuttgart.oea@polizei.bund.de
www.bundespolizei.de
http://www.twitter.com/bpol_bw

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Stuttgart, übermittelt durch news aktuell

