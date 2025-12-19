Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Mann in S-Bahn geschlagen

Esslingen (ots)

Am Donnerstagabend (18.12.2025) wurde ein 20-Jähriger in einer S-Bahn auf der Fahrt von Kirchheim/Teck nach Esslingen geschlagen.

Nach dem aktuellen Stand der Ermittlungen nutzte der geschädigte deutsche Staatsangehörige gegen 19:20 Uhr eine S-Bahn der Linie S1. Im Laufe der Fahrt geriet er offenbar in eine verbale Auseinandersetzung mit einem 63-jährigen slowakischen Staatsangehörigen und dessen fünf Begleitern. Im Verlauf des Streits soll der 63-Jährige dem 20-Jährigen ins Gesicht geschlagen haben. Eine Streife des Sicherheitsdienstes der Deutschen Bahn befand sich ebenfalls in der S-Bahn und konnte mutmaßlich eine weitere Eskalation verhindern. Durch informierte Streifen der Bundes- und Landespolizei konnten alle Beteiligten am Bahnhof Esslingen angetroffen und den polizeilichen Maßnahmen unterzogen werden. Da sich der Tatverdächtige sowie seine Begleiter hierbei aggressiv zeigten, erhielten sie einen Platzverweis für den Bahnhof Esslingen. Die Bundespolizei ermittelt nun wegen des Verdachts der Körperverletzung.

