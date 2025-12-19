PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Stuttgart mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Mann in S-Bahn geschlagen

Esslingen (ots)

Am Donnerstagabend (18.12.2025) wurde ein 20-Jähriger in einer S-Bahn auf der Fahrt von Kirchheim/Teck nach Esslingen geschlagen.

Nach dem aktuellen Stand der Ermittlungen nutzte der geschädigte deutsche Staatsangehörige gegen 19:20 Uhr eine S-Bahn der Linie S1. Im Laufe der Fahrt geriet er offenbar in eine verbale Auseinandersetzung mit einem 63-jährigen slowakischen Staatsangehörigen und dessen fünf Begleitern. Im Verlauf des Streits soll der 63-Jährige dem 20-Jährigen ins Gesicht geschlagen haben. Eine Streife des Sicherheitsdienstes der Deutschen Bahn befand sich ebenfalls in der S-Bahn und konnte mutmaßlich eine weitere Eskalation verhindern. Durch informierte Streifen der Bundes- und Landespolizei konnten alle Beteiligten am Bahnhof Esslingen angetroffen und den polizeilichen Maßnahmen unterzogen werden. Da sich der Tatverdächtige sowie seine Begleiter hierbei aggressiv zeigten, erhielten sie einen Platzverweis für den Bahnhof Esslingen. Die Bundespolizei ermittelt nun wegen des Verdachts der Körperverletzung.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Stuttgart
Samuel Rosenberger
Telefon: 0711/55049 1050
E-Mail: bpoli.stuttgart.oea@polizei.bund.de
www.bundespolizei.de
http://www.twitter.com/bpol_bw

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Stuttgart, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Stuttgart mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Stuttgart
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Stuttgart
Alle Meldungen Alle
  • 19.12.2025 – 11:03

    BPOLI S: Auseinandersetzung am Bahnhof

    Fellbach (ots) - In der Nacht von Donnerstag auf Freitag (19.12.2025) kam es am Bahnhof Fellbach zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen insgesamt sieben Personen. Bisherigen Erkenntnissen zufolge kam es gegen 01:10 Uhr zunächst zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen zwei deutschen Staatsangehörigen im Alter von 49 und 52 Jahren und fünf 18- bis 20-jährigen Männern mit ukrainischer ...

    mehr
  • 16.12.2025 – 10:20

    BPOLI S: Mann mit Glasflasche geschlagen - Bundespolizei sucht Zeugen

    Rottenburg am Neckar (ots) - Zu einem Fall der gefährlichen Körperverletzung kam es am Montagabend (15.12.2025) am Bahnhof Rottenburg am Neckar. Bisherigen Informationen zufolge hielt sich der 37-jährige Geschädigte gegen 19:35 Uhr am Bahnsteig 1 des Bahnhofs Rottenburg am Neckar auf. Dort geriet er offenbar in eine körperliche Auseinandersetzung mit fünf bislang ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren