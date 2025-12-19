PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Stuttgart mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Auseinandersetzung am Bahnhof

Fellbach (ots)

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag (19.12.2025) kam es am Bahnhof Fellbach zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen insgesamt sieben Personen.

Bisherigen Erkenntnissen zufolge kam es gegen 01:10 Uhr zunächst zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen zwei deutschen Staatsangehörigen im Alter von 49 und 52 Jahren und fünf 18- bis 20-jährigen Männern mit ukrainischer Staatsangehörigkeit. Im weiteren Verlauf sollen sich die Beteiligten mehrfach geschlagen und getreten haben. Hierbei wurden drei Personen leicht verletzt. Durch alarmierte Streifen der Landespolizei konnten die alkoholisierten Tatverdächtigen noch am Bahnhof angetroffen und kontrolliert werden. Nach Abschluss der Maßnahmen wurden alle Personen auf freiem Fuß belassen.

Die zuständige Bundespolizei ermittelt nun wegen des Verdachts der Körperverletzung und der Beleidigung.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Stuttgart
Samuel Rosenberger
Telefon: 0711/55049 1050
E-Mail: bpoli.stuttgart.oea@polizei.bund.de
www.bundespolizei.de
http://www.twitter.com/bpol_bw

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Stuttgart, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Stuttgart mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Stuttgart
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Stuttgart
Alle Meldungen Alle
  • 16.12.2025 – 10:20

    BPOLI S: Mann mit Glasflasche geschlagen - Bundespolizei sucht Zeugen

    Rottenburg am Neckar (ots) - Zu einem Fall der gefährlichen Körperverletzung kam es am Montagabend (15.12.2025) am Bahnhof Rottenburg am Neckar. Bisherigen Informationen zufolge hielt sich der 37-jährige Geschädigte gegen 19:35 Uhr am Bahnsteig 1 des Bahnhofs Rottenburg am Neckar auf. Dort geriet er offenbar in eine körperliche Auseinandersetzung mit fünf bislang ...

    mehr
  • 15.12.2025 – 12:42

    BPOLI S: Reisende von Unbekanntem sexuell belästigt

    Stuttgart (ots) - Zu einer sexuellen Belästigung durch einen bislang unbekannten Täter ist es am späten Freitagabend (12.12.2025) am Bahnhof in Feuerbach gekommen. Ersten Erkenntnissen zufolge befand sich eine 26 Jahre alte Reisende gegen 23:40 Uhr auf einer Wartebank am Bahnsteig 2, als sie von dem Unbekannten angesprochen wurde. Hierbei soll der Tatverdächtige die 26-jährige französische Staatsangehörige ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren