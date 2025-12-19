Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Auseinandersetzung am Bahnhof

Fellbach (ots)

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag (19.12.2025) kam es am Bahnhof Fellbach zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen insgesamt sieben Personen.

Bisherigen Erkenntnissen zufolge kam es gegen 01:10 Uhr zunächst zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen zwei deutschen Staatsangehörigen im Alter von 49 und 52 Jahren und fünf 18- bis 20-jährigen Männern mit ukrainischer Staatsangehörigkeit. Im weiteren Verlauf sollen sich die Beteiligten mehrfach geschlagen und getreten haben. Hierbei wurden drei Personen leicht verletzt. Durch alarmierte Streifen der Landespolizei konnten die alkoholisierten Tatverdächtigen noch am Bahnhof angetroffen und kontrolliert werden. Nach Abschluss der Maßnahmen wurden alle Personen auf freiem Fuß belassen.

Die zuständige Bundespolizei ermittelt nun wegen des Verdachts der Körperverletzung und der Beleidigung.

