Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Reisende von Unbekanntem sexuell belästigt

Stuttgart (ots)

Zu einer sexuellen Belästigung durch einen bislang unbekannten Täter ist es am späten Freitagabend (12.12.2025) am Bahnhof in Feuerbach gekommen.

Ersten Erkenntnissen zufolge befand sich eine 26 Jahre alte Reisende gegen 23:40 Uhr auf einer Wartebank am Bahnsteig 2, als sie von dem Unbekannten angesprochen wurde. Hierbei soll der Tatverdächtige die 26-jährige französische Staatsangehörige bedrängt und sie am Gesäß und Körper berührt haben. Nachdem die Reisende den Unbekannten von sich wegstieß, berührte er sie offenbar erneut. Alarmierte Bundespolizisten fahndeten nach dem mutmaßlichen Täter, jedoch ohne Erfolg. Bei ihm soll es sich um einen Mann mit braunen Haaren gehandelt haben. Laut der Reisenden trug er zur Tatzeit eine dunkle Jacke, eine dunkle Jeans, sowie graue Schuhe.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Bundespolizei unter der Rufnummer +4971155049-1020 oder per E-Mail: bpoli.stuttgart.oea@polizei.bund.de entgegen.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Stuttgart, übermittelt durch news aktuell