PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Stuttgart mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Reisende von Unbekanntem sexuell belästigt

Stuttgart (ots)

Zu einer sexuellen Belästigung durch einen bislang unbekannten Täter ist es am späten Freitagabend (12.12.2025) am Bahnhof in Feuerbach gekommen.

Ersten Erkenntnissen zufolge befand sich eine 26 Jahre alte Reisende gegen 23:40 Uhr auf einer Wartebank am Bahnsteig 2, als sie von dem Unbekannten angesprochen wurde. Hierbei soll der Tatverdächtige die 26-jährige französische Staatsangehörige bedrängt und sie am Gesäß und Körper berührt haben. Nachdem die Reisende den Unbekannten von sich wegstieß, berührte er sie offenbar erneut. Alarmierte Bundespolizisten fahndeten nach dem mutmaßlichen Täter, jedoch ohne Erfolg. Bei ihm soll es sich um einen Mann mit braunen Haaren gehandelt haben. Laut der Reisenden trug er zur Tatzeit eine dunkle Jacke, eine dunkle Jeans, sowie graue Schuhe.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Bundespolizei unter der Rufnummer +4971155049-1020 oder per E-Mail: bpoli.stuttgart.oea@polizei.bund.de entgegen.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Stuttgart
Meriam Kielneker
Telefon: 0711/55049 1050
E-Mail: bpoli.stuttgart.oea@polizei.bund.de
www.bundespolizei.de
http://www.twitter.com/bpol_bw

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Stuttgart, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Stuttgart mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Stuttgart
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Stuttgart
Alle Meldungen Alle
  • 15.12.2025 – 12:40

    BPOLI S: Auseinandersetzung am Bahnhof Zuffenhausen - Bundespolizei sucht Zeugen

    Stuttgart (ots) - Zu einer Bedrohung sowie einer körperlichen Auseinandersetzung ist es am Samstagabend (13.12.2025) gegen 21:15 Uhr am Bahnhof in Zuffenhausen gekommen. Ersten Erkenntnissen zufolge bedrohte ein 23 Jahre alter Mann zunächst aus bislang unbekannten Gründen zwei jugendliche italienische Staatsangehörige im Alter von 14 und 15 Jahren. Im weiteren ...

    mehr
  • 12.12.2025 – 13:49

    BPOLI S: Reisende im Zug belästigt - Bundespolizei sucht Zeugen

    Walheim (ots) - Eine 20-jährige Reisende wurde am Donnerstagmorgen (11.12.2025) in einem Zug von einem bislang unbekannten Mann belästigt. Bisherigen Informationen zufolge nutzte die geschädigte deutsche Staatsangehörige gegen 07:50 Uhr einen Nahverkehrszug zwischen Walheim und Besigheim. Während der Fahrt soll ein bislang unbekannter Tatverdächtiger gegenüber ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren