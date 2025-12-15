Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Auseinandersetzung am Bahnhof Zuffenhausen - Bundespolizei sucht Zeugen

Stuttgart (ots)

Zu einer Bedrohung sowie einer körperlichen Auseinandersetzung ist es am Samstagabend (13.12.2025) gegen 21:15 Uhr am Bahnhof in Zuffenhausen gekommen.

Ersten Erkenntnissen zufolge bedrohte ein 23 Jahre alter Mann zunächst aus bislang unbekannten Gründen zwei jugendliche italienische Staatsangehörige im Alter von 14 und 15 Jahren. Im weiteren Verlauf soll er einen bislang unbekannten Mann aufgefordert haben, ihm seine Jacke zu geben. Nachdem der Unbekannte dies offenbar verweigerte, kam es nach derzeitigem Kenntnisstand zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen den beiden Männern. Die alarmierten Bundespolizisten trafen den 23-jährigen deutschen Staatsangehörigen noch vor Ort an, während sich der Unbekannte unerkannt entfernte. Der 23-Jährige wurde durch die Auseinandersetzung wohl leicht im Gesicht verletzt.

In diesem Zusammenhang sucht die Bundespolizei nach Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Tat oder dem Unbekannten geben können. Sie werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971155049-1020 oder per E-Mail an: bpoli.stuttgart.oea@polizei.bund.de zu melden.

