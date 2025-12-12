Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Pressemitteilung der Bundespolizeiinspektion Stuttgart anlässlich des Fußballspiels VfB Stuttgart gegen Maccabi Tel Aviv

Stuttgart (ots)

Nach einem ihrer größten Einsätze der letzten Jahre zieht die Bundespolizeiinspektion Stuttgart, nach dem Europa League Spiels VfB Stuttgart gegen Maccabi Tel Aviv am 11.12.2025 in der MHP Arena in Stuttgart, ein positives Fazit.

Um eine störungsfreie und sichere Anreise aller Besucher gewährleisten zu können, war die Bundespolizei am Spielort Stuttgart mit zahlreichen Einsatzkräften über mehrere Tage verstärkt an Stuttgarts Bahnhöfen und Haltepunkten im Einsatz. Im Rahmen der Anreiseüberwachung führten Einsatzkräfte der Bundespolizei verstärkte präventive Maßnahmen durch. Im Rahmen dessen wurden mehrere Personen kontrolliert; vereinzelt mussten Platzverweise ausgesprochen werden. Auch durch die umliegenden Bundespolizeiinspektionen Weil am Rhein, Offenburg und Konstanz wurden die aus dem benachbarten Ausland anreisenden Fußballfans verstärkt überwacht. Die Anreise des Teams von Maccabi Tel Aviv über den Flughafen Stuttgart verlief, unter der Überwachung von Einsatzkräften der Bundespolizeiinspektion Flughafen Stuttgart, ebenfalls reibungslos.

Am Spieltag selbst erfolgte die Anreise der 11.000 bahnreisenden Anhänger beider Vereine im Zuständigkeitsbereich der Bundespolizeiinspektion Stuttgart friedlich und ohne besondere Vorkommnisse.

Nach dem Ende des Spiels standen vor allem der Hauptbahnhof Stuttgart, der Bahnhof Stuttgart-Bad Cannstatt sowie der Haltepunkt Neckarpark im Fokus der bundespolizeilichen Maßnahmen. Zahlreiche Anhänger nutzten hier die verschiedenen Regional- und Fernzüge für die Abreise.

Die Abreise der Mannschaft von Maccabi Tel Aviv erfolgte, unter der Überwachung der Bundespolizeiinspektion Flughafen Stuttgart, noch in der selben Nacht. Auch hierbei gab es keine polizeilich relevanten Vorkommnisse. Im Rahmen der Einsatzmaßnahmen wurde die Bundespolizeiinspektion Stuttgart auch durch zahlreiche Beamte anderer Bundespolizeidienststellen, darunter auch Spezialkräfte und Sondereinheiten, unterstützt.

Insgesamt zieht die Bundespolizei nach Abschluss der Einsatzmaßnahmen ein positives Fazit.

Der Einsatzleiter der Bundespolizeiinspektion Stuttgart, Polizeioberrat Matthias Kroll, zeigt sich zufrieden mit dem Einsatzverlauf: "Die umfangreichen Vorbereitungen und engen Abstimmungen für dieses Hochrisikospiel mit dem PP Stuttgart und der DB AG haben sich ausgezahlt. Unseren Auftrag, eine sichere An- und Abreise aller Veranstaltungsteilnehmer in unserem Zuständigkeitsbereich zu gewährleisten und Störungen konsequent und frühzeitig entgegenzutreten, haben wir erfüllt."

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Stuttgart, übermittelt durch news aktuell