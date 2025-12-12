PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Stuttgart mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Pressemitteilung der Bundespolizeiinspektion Stuttgart anlässlich des Fußballspiels VfB Stuttgart gegen Maccabi Tel Aviv

Stuttgart (ots)

Nach einem ihrer größten Einsätze der letzten Jahre zieht die Bundespolizeiinspektion Stuttgart, nach dem Europa League Spiels VfB Stuttgart gegen Maccabi Tel Aviv am 11.12.2025 in der MHP Arena in Stuttgart, ein positives Fazit.

Um eine störungsfreie und sichere Anreise aller Besucher gewährleisten zu können, war die Bundespolizei am Spielort Stuttgart mit zahlreichen Einsatzkräften über mehrere Tage verstärkt an Stuttgarts Bahnhöfen und Haltepunkten im Einsatz. Im Rahmen der Anreiseüberwachung führten Einsatzkräfte der Bundespolizei verstärkte präventive Maßnahmen durch. Im Rahmen dessen wurden mehrere Personen kontrolliert; vereinzelt mussten Platzverweise ausgesprochen werden. Auch durch die umliegenden Bundespolizeiinspektionen Weil am Rhein, Offenburg und Konstanz wurden die aus dem benachbarten Ausland anreisenden Fußballfans verstärkt überwacht. Die Anreise des Teams von Maccabi Tel Aviv über den Flughafen Stuttgart verlief, unter der Überwachung von Einsatzkräften der Bundespolizeiinspektion Flughafen Stuttgart, ebenfalls reibungslos.

Am Spieltag selbst erfolgte die Anreise der 11.000 bahnreisenden Anhänger beider Vereine im Zuständigkeitsbereich der Bundespolizeiinspektion Stuttgart friedlich und ohne besondere Vorkommnisse.

Nach dem Ende des Spiels standen vor allem der Hauptbahnhof Stuttgart, der Bahnhof Stuttgart-Bad Cannstatt sowie der Haltepunkt Neckarpark im Fokus der bundespolizeilichen Maßnahmen. Zahlreiche Anhänger nutzten hier die verschiedenen Regional- und Fernzüge für die Abreise.

Die Abreise der Mannschaft von Maccabi Tel Aviv erfolgte, unter der Überwachung der Bundespolizeiinspektion Flughafen Stuttgart, noch in der selben Nacht. Auch hierbei gab es keine polizeilich relevanten Vorkommnisse. Im Rahmen der Einsatzmaßnahmen wurde die Bundespolizeiinspektion Stuttgart auch durch zahlreiche Beamte anderer Bundespolizeidienststellen, darunter auch Spezialkräfte und Sondereinheiten, unterstützt.

Insgesamt zieht die Bundespolizei nach Abschluss der Einsatzmaßnahmen ein positives Fazit.

Der Einsatzleiter der Bundespolizeiinspektion Stuttgart, Polizeioberrat Matthias Kroll, zeigt sich zufrieden mit dem Einsatzverlauf: "Die umfangreichen Vorbereitungen und engen Abstimmungen für dieses Hochrisikospiel mit dem PP Stuttgart und der DB AG haben sich ausgezahlt. Unseren Auftrag, eine sichere An- und Abreise aller Veranstaltungsteilnehmer in unserem Zuständigkeitsbereich zu gewährleisten und Störungen konsequent und frühzeitig entgegenzutreten, haben wir erfüllt."

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Stuttgart
Samuel Rosenberger
Telefon: 0711/55049 1050
E-Mail: bpoli.stuttgart.oea@polizei.bund.de
www.bundespolizei.de
http://www.twitter.com/bpol_bw

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Stuttgart, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Stuttgart mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Stuttgart
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Stuttgart
Alle Meldungen Alle
  • 10.12.2025 – 12:04

    BPOLI S: Unbekannte brechen Snackautomaten auf - Bundespolizei sucht Zeugen

    Böblingen (ots) - Zu einem besonders schweren Fall des Diebstahls durch bislang unbekannte Täter ist es am Dienstag (09.12.2025) am Bahnhof in Böblingen Hulb gekommen. Ersten Erkenntnissen zufolge meldete ein Reisender gegen 15:00 Uhr der Polizei, dass ein am Bahnsteig 2 befindlicher Snackautomat offenbar aufgebrochen wurde. Die alarmierten Landes- und ...

    mehr
  • 10.12.2025 – 12:01

    BPOLI S: Mann stürzt ins Gleis

    Bad Rappenau (ots) - Nachdem eine Stadtbahn am Dienstagvormittag (09.12.2025) am Bahnhof Bad Rappenau zu früh zum Stehen kam, stürzte ein 61-Jähriger beim Aussteigen in den Gleisbereich. Nach dem bisherigen Stand der Ermittlungen leitete der 24-jährige Triebfahrzeugführer einer Stadtbahn der Linie S42 gegen 11:00 Uhr am Bahnhof Bad Rappenau die Bremsung der Bahn zu früh ein. Hierdurch kam der Zug so zum Stehen, dass die letzte Tür noch nicht am Bahnsteig war. Ein ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren