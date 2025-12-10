PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Stuttgart und der BPOLI Stuttgart: Festnahme nach Angriff auf Bundespolizisten

Stuttgart (ots)

Am späten Dienstagabend (09.12.2025) kontrollierten Beamte der Bundespolizei einen 54-Jährigen im S-Bahnbereich des Hauptbahnhofs Stuttgart. Nachdem bei dem Mann Betäubungsmittel aufgefunden wurden und er die Beamten körperlich angriff, wurde er auf Weisung der Staatsanwaltschaft Stuttgart vorläufig festgenommen.

Bisherigen Informationen zufolge wurde der tatverdächtige deutsche Staatsangehörige gegen 23:00 Uhr im S-Bahnbereich des Hauptbahnhofs Stuttgart durch eine Streife der Bundespolizei angetroffen und einer polizeilichen Kontrolle unterzogen. Im Rahmen der Maßnahmen konnten die Beamten eine kleine Menge an Betäubungsmitteln bei dem Mann auffinden. Zur Durchführung einer eingehenden Durchsuchung wurde der 54-Jährige daraufhin zur Dienststelle verbracht. Als hierbei erneut Betäubungsmittel aufgefunden wurden, schlug der Mann gegen die Hand eines Beamten. Er musste daraufhin zu Boden gebracht und gefesselt werden.

Der vorbestrafte 54-Jährige mit deutscher Staatsangehörigkeit wurde am 10.12.2025 auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart einem Haftrichter vorgeführt, der einen Haftbefehl erließ und in Vollzug setzte.

Beamte der Bundespolizei verbrachten den 54-Jährigen anschließend in eine Justizvollzugsanstalt.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Stuttgart
Samuel Rosenberger
Telefon: 0711/55049 1050
E-Mail: bpoli.stuttgart.oea@polizei.bund.de
www.bundespolizei.de
http://www.twitter.com/bpol_bw

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Stuttgart, übermittelt durch news aktuell

