Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Unbekannte brechen Snackautomaten auf - Bundespolizei sucht Zeugen

Böblingen (ots)

Zu einem besonders schweren Fall des Diebstahls durch bislang unbekannte Täter ist es am Dienstag (09.12.2025) am Bahnhof in Böblingen Hulb gekommen.

Ersten Erkenntnissen zufolge meldete ein Reisender gegen 15:00 Uhr der Polizei, dass ein am Bahnsteig 2 befindlicher Snackautomat offenbar aufgebrochen wurde. Die alarmierten Landes- und Bundespolizisten stellten vor Ort fest, dass durch die bislang unbekannten Täter der Automat mutmaßlich gewaltsam geöffnet und das Geld der Geldkassette entwendet worden war. Die genauen Tatumstände sowie die Tatzeit sind Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Diese dauern an.

Die zuständige Bundespolizei sucht in diesem Zusammenhang nach Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Tat oder den Tätern geben können. Sie werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971155049-1020 oder per E-Mail: bpoli.stuttgart@polizei.bund.de zu melden.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Stuttgart, übermittelt durch news aktuell