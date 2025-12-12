Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Reisende im Zug belästigt - Bundespolizei sucht Zeugen

Walheim (ots)

Eine 20-jährige Reisende wurde am Donnerstagmorgen (11.12.2025) in einem Zug von einem bislang unbekannten Mann belästigt.

Bisherigen Informationen zufolge nutzte die geschädigte deutsche Staatsangehörige gegen 07:50 Uhr einen Nahverkehrszug zwischen Walheim und Besigheim. Während der Fahrt soll ein bislang unbekannter Tatverdächtiger gegenüber der Frau Platz genommen haben und anschließend an seinem bekleideten Glied manipuliert haben. Hierbei soll der Mann offenbar auch den Blickkontakt zu der 20-Jährigen gesucht haben.

Die Geschädigte beschrieb den Tatverdächtigen als etwa 40 bis 50 Jahre alt und etwa 180cm groß. Zur Tatzeit soll er ein Basecap sowie ein graues Sweatshirt und eine graue Jogginghose getragen haben.

Die zuständige Bundespolizei ermittelt nun wegen des Verdachts der Erregung eines öffentlichen Ärgernisses.

Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971155049-1020 oder per E-Mail: bpoli.stuttgart@polizei.bund.de bei der Bundespolizeiinspektion Stuttgart zu melden.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Stuttgart, übermittelt durch news aktuell