Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Zeugen nach lebensgefährlichem Leichtsinn gesucht - Unbekannte surfen auf S-Bahn mit

Freiberg/Neckar (ots)

Freiberg/Neckar. Zu einem gefährlichen Eingriff in den Bahnverkehr durch zwei bislang unbekannte Täter ist es am Sonntagabend (15.12.2025) am Bahnhof Freiberg/Neckar gekommen.

Laut einer Zeugin stiegen die beiden Unbekannten gegen 18:00 Uhr auf den hinteren Zugteil einer abfahrbereiten S-Bahn der Linie S4 und surften mutmaßlich bis zum nächsten S-Bahnhalt in Benningen mit. Daraufhin wählte die Zeugin umgehend den Notruf der Polizei. Beim Eintreffen der Beamten in Benningen wurden keine Tatverdächtigen angetroffen. Um Auszuschließen, dass die beiden Unbekannten auf der Strecke verunfallt sind, wurde die Bahnstrecke zwischen Freiberg/Neckar und Benningen durch Kräfte der Landes- und Bundespolizei abgesucht, jedoch ohne Erfolg. Durch die für die polizeilichen Maßnahme erforderliche Streckensperrung kam es zu bahnbetrieblichen Auswirkungen.

Die zuständige Bundespolizei hat die Ermittlungen übernommen und sucht in diesem Zusammenhang nach weiteren Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Tat oder den Tätern geben können. Sie werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971155049-1020 oder per E-Mail an: bpoli.stuttgart.oea@polizei.bund.de zu melden.

Weiterhin weist die Bundespolizei darauf hin, dass das Mitfahren auf Zügen lebensgefährlich ist. Aufgrund der hohen Geschwindigkeiten der Züge kann es vorkommen, dass S-Bahnsurfer den Halt verlieren und gegen Hindernisse wie Oberleitungsmasten, Schilder oder Bäume prallen. Vielen Personen ist nicht bewusst, dass die Bahn-Oberleitung eine Spannung von 15.000 Volt führt. Das ist etwa 65 Mal mehr als in der Steckdose zu Hause. Schon bei bloßer Annäherung kann es zu einem lebensbedrohlichen Stromüberschlag kommen. Hierzu muss man die Oberleitung nicht einmal berühren.

